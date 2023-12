La terra torna a tremare nel giorno di Natale. Lieve scossa con epicentro nell'entroterra

Due lievi scosse di terremoto in Romagna nel lunedì di Natale. Il primo movimento tellurico è stato rilevato dagli strumenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Romagna poco prima delle 8, precisamente alle 7.41. Si tratta di una scossa di magnitudo 2.1 Richter, con epicentro a 5 chilometro a nord ovest di Mercato Saraceno, con ipocentro a 47 chilometri di profondità. Il secondo terremoto si è verificato alle 12.57, con scossa di magnitudo 2.3 Richter, con epicentro a 4 chilometro a sud di Meldola, con ipocentro a 23 chilometri di profondità. In entrambi casi non si segnalano danni a cose o persone