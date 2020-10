Covid-19, test sierologici rapidi gratis per studenti e famiglie: l'elenco delle farmacie

A partire da lunedì parte lo screening su base volontaria, con test sierologici rapidi eseguiti in farmacia, per la ricerca degli anticorpi anti Sars-CoV-2. Effettuati quindi su campioni di sangue capillare (pungidito), permette di identificare se le persone sono entrate in contatto con il virus. Lo screening sierologico in farmacia è gratuito e si rivolge a genitori dei bambini e degli alunni-studenti (0-18 anni e maggiorenni che frequentano la scuola secondaria superiore), alunni-studenti, loro fratelli e sorelle, nonché ulteriori familiari conviventi previo consenso dei genitori/tutori/soggetti affidatari dei minori e studenti universitari col medico curante in Regione.

I cittadini che rientrano nel target sopra indicato possono accedere al servizio offerto solo nel caso abbiano l’assistenza sanitaria in Regione con scelta del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. L’esecuzione del test sierologico rapido deve avvenire previo appuntamento. Al cittadino che aderirà verranno illustrate le finalità del progetto, sarà consegnata un’apposita informativa e fornite adeguate istruzioni.

La campagna voluta dalla Regione Emilia Romagna è un ulteriore strumento che va a rafforzare l’azione di prevenzione e controllo del Covid-19 poiché, in caso di positività al test, il cittadino sarà contattato dai Dipartimenti di Sanità Pubblica aziendali per eseguire il tampone nasofaringeo che potrà rilevare l’eventuale presenza del virus. Ciò consentirà di individuare le persone che hanno contratto il virus e sono asintomatiche e conseguentemente di impedire la nascita di focolai di Covid-19 nel mondo scolastico. Nel forlivese sono 27 le farmacie che hanno aderito.

Le modalità

Possono accedere al test gratuito tutti i bambini e ragazzi da 0 ai 18 anni e i maggiorenni che frequentano la scuola secondaria superiore, con i loro genitori, fratelli e sorelle e gli altri familiari conviventi. Non solo, perché la Regione ha voluto includere anche un’altra fascia significativa della popolazione: gli universitari che hanno il medico di medicina generale in Emilia-Romagna.

Per effettuare il test è sufficiente prendere appuntamento con il farmacista, consultando l’elenco degli aderenti sul sito https://salute.regione.emilia-romagna.it/sierologico-farmacie, che sarà costantemente aggiornato. In caso di minori, un genitore o tutore deve dare il proprio consenso ed essere presente al momento del controllo, che avverrà sempre nel rispetto di tutte le misure di sicurezza, dall’uso obbligatorio e corretto della mascherina all’igienizzazione delle mani all’ingresso, dal controllo della temperatura corporea al distanziamento.

Il farmacista registrerà sul Portale regionale delle Farmacie i dati della persona che si sottopone al test; in caso di positività, il cittadino sarà contattato dai Servizi di santità pubblica dell’Azienda sanitaria di assistenza per eseguire il tampone nasofaringeo.

L'elenco delle farmacia che hanno aderito nel Forlivese

A Bertinoro è possibile effettuarlo alla "Farmacia Santa Maria Nuova" in via Anita Garibaldi 31-33, a Castrocaro Terme e Terra del Sole al farmacia "Le terme" di viale Marconi, 51, mentre a Civitella di Romagna alla farmacia "Bombardi" in via Piolanti 8 e alla "San Michele" in via Roma 40-A. A Dovadola il test è possibile effettuarlo al banco dei farmaci "Due Ponti" in Piazza della Vittoria 2.

A Forlì hanno aderito in 17: "Nanni" in viale Roma 40, "San Domenico" in via Colombo 7, "Mancini" in Corso Garibaldi 91, "Mainetti" in viale Bologna 61, "Natalini" in Corso Diaz 79, "Lombardi" in Corso della Repubblica 76, "Rambelli" in via Ravegnana 149, "Villafranca" in via Lughese 256, "Di Carpinello" in via Cervese 173, "San Martino" in viale Dell'Appennino 501, "Del Ronco" in viale Roma 332, "Zuccari" in viale Bologna 181-A, "Cicognani" in viale Fratelli Spazzoli 83, "Malpezzi" in via Costa 60, "Barboni" in via Bertini 183, "Vecchiazzano" in via Magellano 1, e "Roncadello" in Largo Roccaella 6.

A Forlimpopoli il test è possibile eseguirlo alla farmacia "Fabbri" in Piazza Garibaldi, a Meldola alla "Gardini" in via Cavour 82, a Portico San Benedetto alla farmacia "Di Portico" in via Tosco Romagnola 28, a Predappio alla farmacia "Del Rabbi" in Piazza Pertini 5", e a Rocca San Casciano alla "Degli Angeli e c." in Piazza Garibaldi 34-35.