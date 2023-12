Torna "Fantariciclando": per una narrativa della sostenibilità

Sostenibilità e gentilezza. Con la Primaria Edmondo De Amicis, anche per questo anno scolastico hanno preso il via i laboratori Fantariciclando, dedicati a sostenibilità, narrazione applicata, creatività, nell’offerta formativa per le scuole (2023-24) del Mause - Multicentro Area Urbana per la Sostenibilità e l’Educazione Ambientale di Forlì.

I percorsi di educazione ambientale dotati di ipercontenuti (narrativa) hanno l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi alla complessità, al mondo che ci circonda, ai comportamenti corretti. Lo storytelling applicato è al centro dei nostri progetti educativi: fiabe, racconti e leggende favoriscono empatia e immedesimazione, rafforzando identità e confronto con l’altro. Così a dicembre gli atelier Fantariciclando, a volte insieme a prestigiosi partner come il Centro Italiano Storytelling o Spazi Indecisi, sono di nuovo nelle scuole forlivesi alla Decio Raggi (14 dicembre), alla Caterina Sforza (15 dicembre) e alla Raffaele Rivalta (20 dicembre) con “Liberi tutti. Città, corpo sociale, mappe” o “Senti L’Eco? Ri-Abitare con le storie”.

Ludopedagogia ed ambienti narrativi. Un nostro atelier tipo propone attività per rendere protagonisti i ragazzi in un percorso di cooperative learning che, ispirato dall’approccio meaningful learning, punta a sostenere l’abitare contemporaneo, le competenze trasversali, l’orientamento scolastico e l’educazione civica. Il contesto di riflessione parte dall’Agenda ONU 2030, passando attraverso qualche storia per arrivare alla manualità sperimentando le intelligenze plurime. Raccontare un territorio in effetti non vuol dire solo descriverlo, ma anche interpretarlo. Lasciare un segno di sé. È per questo che una nuova narrativa della sostenibilità può costituire un potente strumento di significazione dei luoghi al cui centro con noi di Fantariciclando, stanno i ragazzi, la scuola e la comunità.