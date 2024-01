Tra Ursula Von Der Leyen e Giorgia Meloni la regina dell'incontro è la piadina romagnola. "Dono apprezzato col sorriso"

Il vicesindaco Daniele Mezzacapo ha pubblicato sulla propria pagina Facebook il momento in cui il primo cittadino Gian Luca Zattini omaggia la premier Giorgia Meloni di alcune piadine romagnole. Dono che è stato fatto anche alla presidente della Commissione Europea: dalle mani del sindaco dieci piadine, tutte senza strutto, cinque delle quali integrali. "In mezzo a tanti impegni importanti e fondamentali per la nostra città, ci siamo ritagliati due minuti in cui abbiamo omaggiato la presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni con la nostra piadina romagnola - ha scritto Mezzacapo sulla propria pagina Facebook -. Siamo contenti che abbia apprezzato con il sorriso stampato sul volto". "Quale migliore modo per accoglierla, se non con la nostra mitica, unica, piadina Romagnola?", ha commentato Loredana, mentre Miranda ringrazia la premier per la sua visita: "Ci hai fatto sentire importanti".

La piadina romagnola ha avuto ampia risonanza nell'incontro di mercoledì, a tal punto che i quotidiani nazionali hanno ribattezzato il vertice bilaterale tra le due leader come il "Patto della piadina". E non è mancata l'ironia di Rosario Fiorello in "Viva Rai Due". Durante la conferenza stampa, Von Der Leyen oltre a ricordare il fango della visita dello scorso maggio nei giorni immediati all'alluvione, ha rimarcato "quella piadina ancora calda" che le fu offerta durante la visita a Cesena. "Stefano, suona come una richiesta!", si è rivolta la premier al governatore Stefano Bonaccini in prima fila. "The next piadina is going with me", ha risposto Von Der Leyen tra le risate. "La prossima la porterò con me". Il dono è arrivato direttamente dalle mani del sindaco Zattini.