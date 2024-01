Trasparente e colorato, la raccolta differenziata del vetro ha premiato anche due bar di Meldola

Nel 2023 Alea Ambiente ha effettuato una sperimentazione rivolta alle utenze non domestiche per la differenziazione tra il vetro bianco (trasparente) e quello colorato. All’iniziativa, che ha coinvolto i Comuni di Bertinoro, Forlì, Forlimpopoli e Meldola, hanno partecipato 323 attività tra pubblici esercizi e strutture ricettive a cui è stato fornito gratuitamente un contenitore aggiuntivo per il vetro bianco. Alle 10 attività più virtuose è stato assegnato un riconoscimento costituito da una targa come migliore “Eco Commerciante 2023”.

Tra queste dieci due attività sono di Meldola: si tratta del "Caffè Centrale" e del "Bar La Rotonda". Dall'amministrazione comunale "un immenso grazie da parte dell’Amministrazione Comunale per aver accettato di partecipare a questa iniziativa di Alea Ambiente e per aver dimostrato, attraverso la separazione per colore del vetro, che è possibile migliorare ulteriormente la raccolta differenziata in termini di qualità del materiale avviato al riciclo. Grazie per essere stati un esempio virtuoso per tutti noi e per le nuove generazioni affinché si presti una maggiore attenzione al riciclo del vetro".