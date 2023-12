Tre incontri sugli stili di vita sani alla casa di comunità di Modigliana

Da sabato 16 dicembre 2023 inizierà, presso la Casa di Comunità di Modigliana, un ciclo di tre incontri sulla promozione della salute, promossi dal Servizio Igiene e Sanità pubblica con il supporto di "Psicologia della Salute e di Comunità". Alle 11.30, si parlerà di benessere psicologico correlato all’assistenza del paziente fragile con la psicologa, il 19 dicembre 2023, dalle ore 16.30 alle 18.30, verrà trattato il tema dell’ alimentazione equilibrata insieme ad una dietista e ad un medico di sanità pubblica. Il 18 gennaio 2024, dalle ore 15.30 alle 17.30, sarà possibile sperimentare alcuni esempi di attività fisica adatta a tutte le età, con un laureato in scienze motorie.

Nel corso degli incontri saranno illustrati i benefici che derivano dall’adozione di uno stile di vita sano e attivo, con un approfondimento sul ruolo del benessere psicologico, dell’alimentazione e dell’attività fisica, nel complesso ruolo del “prendersi cura”. A chi partecipa all’incontro del 18/01/2024 è consigliato un abbigliamento comodo e consono all’attività fisica. Gli incontri si terranno al secondo piano della Casa di Comunità di Modigliana e saranno condotti da professionisti esperti in promozione della salute e cambiamento del Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con la SSI di Psicologia della Salute e di Comunità. Per informazioni ed iscrizioni, è possibile contattare l’indirizzo mail: promosalute.fo@auslromagna.it oppure telefonare al 331.1371209.