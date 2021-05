Non sente il familiare da giorni e dà l'allarme: tragica scoperta, trovato morto in casa

A dare l'allarme è stata una familiare, che non riusciva a mettersi in contatto con l'uomo da alcuni giorni

La Procura di Forlì ha disposto accertamenti sul corpo di un settantenne, trovato senza vita domenica nella sua abitazione a Castrocaro. A dare l'allarme è stata una familiare, che non riusciva a mettersi in contatto con l'uomo da alcuni giorni. A quel punto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, sanitari del 118 e Carabinieri. Una volta entrati in casa i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita dell'uomo.

Del caso è stato informato il pubblico ministero Laura Brunelli, che ha incaricato il medico legale di effettuare accertamenti per capire le cause del decesso e a quanto risalirebbe. La notizia è stata riportata dalla stampa locale.