"Sua figlia ha investito e ucciso un bambino di 3 anni": l'intervento della vicina manda all'aria il tentativo di truffa ad un'anziana

Tornano a crescere le truffe ai danni degli anziani. Il “ritorno alla normalità” dopo il Covid, purtroppo, corrisponde anche alla ripartenza dei raggiri che - per quanto in molti casi vengano perpetrati con tecniche già note - spesso riescono nel loro obiettivo di spillare denaro.

Martedì mattina intorno alle 12 una donna di 75 anni di Fiumana si è vista chiamare da delle persone. Una si è finta la figlia, dicendo che aveva avuto un incidente investendo un bimbo di tre anni, che era morto, e che per non finire in galera doveva raccogliere 5mila euro di cauzione. Poi la seconda immancabile persona era un sedicente carabiniere che confermava tutto. Se l'anziana avesse abboccato di lì a poco sarebbe probabilmente passato a casa il sedicente avvocato per la raccolta del denaro.

L'arrivo improvviso di una cattiva notizia addirittura che coinvolge la morte di un bambino produce una scarica emotiva che negli anziani può causare anche annebbiamento temporaneo e in queste condizioni si abbassano le difese e la normale diffidenza che si dovrebbe avere di fronte a storie che raccontate così possono sembrare inverosimili. In questo caso la signora in questione ha parlato con la vicina, che a sua volta ha chiamato la figlia, scoprendo il raggiro. A dimostrare che reti di vicinato e avere persone fidate nelle vicinanze aiuta a difendersi dai delinquenti. Utile per creare informazione, senza clima di allarme, sono anche le chat di mutuo aiuto su WhatsApp come quella di 'Sos Forlì Indipendente', dove appunto è stato reso noto questo episodio per prevenire future incursioni nella stessa zona.