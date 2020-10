Tumori al seno, Cusercoli illumina in modo scenografico il castello di rosa

Anche quest'anno l’amministrazione comunale di Civitella ha aderito alla campagna "nastro rosa Airc" illuminando di rosa il castello di Cusercoli e la rocca di Civitella. Questo evento, riconosciuto in tutto il mondo, ha visto accendersi centinaia di monumenti in tanti comuni negli ultimi anni. "Ancora una volta abbiamo voluto dare il nostro contributo, per sensibilizzare i nostri cittadini su un tema così importante che riguarda la prevenzione oncologica e la ricerca. Ringraziamo le proloco di Civitella e Cusercoli per la preziosa collaborazione", spiega una nota del Comune.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.