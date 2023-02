Turismo 4.0, tour in municipio per 40 studenti: "Tante idee e voglia di mettersi in gioco"

Scambio di buone pratiche sulla nuova economia territoriale con il Partenariato Pubblico Privato: questo è il fulcro dell’attività formativa del progetto “Tecnico superiore di marketing 4.0 per lo sviluppo turistico dei territori”, organizzato dalla Fondazione Its-Academy Turismo & Benessere, grazie all’impegno del Presidente Pietro Fantini, del coordinatore Luca Sardonini e della tutor Elisa Mondonico. Il percorso, oltre alle lezioni in aula, prevede una serie di incontri nelle Amministrazioni pubbliche e le imprese del settore turistico.

Mercoledì scorso i ragazzi e le ragazze del percorso di studi hanno incontrato in sala consiglio l’assessora Andrea Cintorino, con la quale hanno approfondito le sfumature del sistema ricettivo, gli investimenti per creare occupazione e le strategie per promuovere il patrimonio artistico, culturale, enogastronomico e paesaggistico della città di Forlì. "È stato un momento di ascolto davvero emozionante - dichiara Cintorino -. Questi ragazzi sono ricchi di idee e voglia di mettersi in gioco. Come Comune abbiamo l’obbligo di investire nelle loro capacità, mettendoli in rete con il mondo del lavoro e facendogli apprezzare il patrimonio di cui sono partecipi".

"Questa è la nuova direzione in cui la formazione è chiamata ad operare per far si che le nuove generazioni diventino protagoniste attive dei loro percorsi di crescita e arricchimento nei territori di appartenenza - afferma Fausto Faggioli, docente Its-Academy -. Credo che tutto questo possa realizzarsi unicamente se anche noi iniziamo a guardare la realtà che ci circonda con occhi diversi, valorizzando la bellezza dei nostri Comuni e la forte identità che li caratterizza".