Uguaglianza, gli studenti delle superiori alla scoperta della figura di Olympe de Gouges

Mercoledì una delegazione del Tavolo Permanente delle Associazioni contro la violenza alle donne incontrerà gli studenti delle scuole superiori (alla Sala Icaro del Liceo Classico) che hanno aderito all’iniziativa lanciata dal Tavolo Permanente di presentazione del libro "La dichiarazione sovversiva: Olympe de Gouges e noi" a cura di Thomas Casadei e Vittorina Maestroni, con una graphic novel di Claudia Leonardi.

L’incontro, in collaborazione con il Liceo Classico, consisterà in un colloquio con gli autori del volume per scoprire cosa c’entra con noi questa donna fuori dagli schemi, nata nel 1748 e uccisa sulla ghigliottina nel 1973. Scrisse la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, affermando fra l’altro "come la donna ha il diritto di salire sul patibolo, deve avere altresì il diritto di salire alle più alte cariche".

Con questa iniziativa, riservata alla scuole, il Tavolo Permanente delle Associazioni contro la violenza alle donne prosegue nella sua azione di prevenzione dei fenomeni di violenza di genere, bullismo e razzismo. E non ci può essere luogo più adatto delle aule di scuola per affrontare temi come uguaglianza e differenza, libertà e giustizia, teatro, parola, suffragio, cittadinanza, lavoro, schiavitù e oppressione, rivoluzione.

La scuola, fulcro e volano educativo di cittadinanza civica diviene agorà dove si dialogherà, ascoltandoli, con ragazzi e ragazze ed esperti di lungo corso come Vittorina Maestroni del Centro Documentazione Donna di Modena e Thomas Casadei, docente di filosofia del diritto Università di Modena e Reggio Emilia e co-fondatore del Centro di ricerca su discriminazioni e vulnerabilità. Sarà presente anche il Centrodonna di Forlì.