Ultimo open day al "Matteucci" con un ospite d'eccezione: il dirigente della Polizia di Stato Claudio Lecci

Sabato per l’ultima volta sarà possibile visitare l’istituto Matteucci di Forlì alla ricerca del proprio percorso di formazione secondaria. Ospite d’eccezione sarà Claudio Lecci, drigente superiore della Polizia di Stato, che illustrerà l’importanza dello studio del diritto nella società moderna; presidente della Fondazione Letteraria Pasquale ed Angelo Soccio, autore di corti digitali e audio-novelle, autore di podcast di RadioRai, vincitore di premi nazionali tra i quali il primo premio Alda Merlini (“Se stasera viene il mare” – con la prefazione di Francesco Alberoni) darà testimonianza dell’importanza di una formazione multidisciplinare, caratterizzata dall’ acquisizione di discipline tecniche ed umanistiche. La dirigente scolastica Giuseppina Tinti, i docenti e gli studenti illustreranno percorsi formativi proposti nella scuola e le opportunità offerte dall’Istituto quali gli stages aziendali in Italia ed all’estero, i viaggi di istruzione, le esperienze di alternanza scuola-lavoro, le attività con gli insegnanti madrelingua, i corsi di teatro e tutto ciò che caratterizza la comunità del “ Matteucci”. Il primo turno è in programma alle 14,30, mentre il secondo alle 16. Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il portale della scuola (www.itematteucci.edu.it).