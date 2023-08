Un abbraccio solidale tra comunità: Cadeo e Civitella di Romagna insieme per la ripartenza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

La solidarietà e l’abbraccio di una Comunità amica è quel motore straordinario capace di unire e trasmettere energia. I piccoli Comuni, le Pro-Loco le Associazioni del terzo settore hanno dato ancora una volta grande prova di tenacia, con lo spirito giusto della generosità e solidarietà nell’aiuto materiale ed immateriale nei momenti difficili. Di quello stesso spirito abbiamo bisogno ora per ripartire, ricostruire e ripensare a quello che con urgenza deve essere fatto. “Cadeo è qui a Civitella di Romagna per vivere un atto di solidarietà ed espressione di tutto il nostro territorio”. Parole di Marica Toma, prima cittadina di Cadeo, che accompagnata dagli amministratori e da rappresentanti delle associazioni cadeensi sono venuti ad abbracciarci portando un contributo di 8.630 euro. “Abbiamo conosciuto la situazione di questo Comune attraverso una nostra concittadina e ci siamo subito attivati a fianco di proloco Cadeo, AVTC, Aiutiamoci Insieme, GS Cadeo Calcio e parrocchia di Roveleto. Abbiamo donato al comune Romagnolo i proventi delle attività estive realizzate – sottolinea Marica Toma- ringraziando tutti i cittadini di Cadeo che hanno partecipato a questa gara di solidarietà. Abbiamo voluto far visita alla Comunità bidentina per far sentire la nostra vicinanza ai luoghi alluvionati e perché i problemi non si risolvono col tempo che passa ma con l’azione concreta. La ricostruzione è molto difficile, ci vuole coraggio per andare avanti e occorrono risorse urgenti “ A guidare la visita Claudio Milandri, sindaco di Civitella di Romagna, Fausto Faggioli fondatore della Pro-Loco Chiusa d’Ercole e Maximiliano Falerni presidente Unpli Emilia-Romagna, che hanno ringraziato la Comunità di Cadeo per l’importante offerta economica con un forte abbraccio, ritenendo che l’incontro in presenza sia quel grande valore immateriale e sociale fondamentale per la ripartenza dei territori alluvionati. “A Civitella abbiamo fatto un sopralluogo e visto le strade distrutte dall’alluvione ma anche la bretella stradale dove verranno impiegati i soldi da noi raccolti”, sottolinea Toma. “Grazie per il supporto, il vostro aiuto non è una semplice piccola goccia, tante gocce formano un mare. – ha ricordato Claudio Milandri, sindaco di Civitella di Romagna -. In questi mesi mi ha stupito la grande solidarietà di tanti cittadini e associazioni, una grande vicinanza che non immaginavo. La ricostruzione sarà lunga e impegnativa ; abbiamo stimato un costo per il nostro comune di oltre 50 milioni di euro. Questa cifra non l’avremo mai e dovremo rimboccarci le maniche soprattutto per le famiglie e le attività del territorio”