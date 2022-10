Un alleato contro le forme di demenza: la Rete Magica riparte con i gruppi Abc

L’associazione "La Rete Magica Odv - Amici per l'Alzheimer e il Parkinson" riproporrà, a partire dal prossimo 20 ottobre, una delle attività più apprezzate degli ultimi anni: il Gruppo Abc – che condivide il metodo dell’"Approccio capacitante" - rivolto ai familiari degli anziani disorientati, smemorati o con diverse forme di demenza. L’approccio capacitante, spiegano dall'associazione, "è stato sviluppato nei primi anni duemila dal medico psicoterapeuta ad indirizzo conversazionale Pietro Vigorelli, consulente di formazione per le Rsae cofondatore del Gruppo Anchise. Questo metodo, ormai collaudato, é un alleato fondamentale per chi desidera tenere aperta la comunicazione (anche quando essa sembra essere inesistente) con anziani in famiglia o in strutture".

Si tratta, viene aggiunto, di "un percorso di dodici passi basato sull’uso consapevole della parola, che vuole fornire al famigliare-caregiver del malato gli strumenti per sentirsi più adeguato nella cura al proprio anziano. Infatti quando un operatore o un famigliare caregiver si rende conto che parlare con un anziano è difficile, tende a non parlare più e di conseguenza la stessa cosa accade all’anziano, ma la conversazione verbale ha un valore inestimabile: attraverso le sue parole “malate”, non si manifesta solo la sua esperienza di malattia ma anche il suo io sano. Quando si crea un ambiente capacitante la persona anziana viene messa nella condizione di svolgere le attività di cui è capace, così come è capace, senza sentirsi in errore, cercando di essere felice di ciò che fa, come lo fa, nel contesto in cui si trova. Scopriremo insieme che le parole o i gesti, anche se incomprensibili, hanno un senso".

Il corso si svolgerà ogni giovedì dalle 18.30 alle 20 nella sala del consiglio della Rete Magica, in via Curiel 51 e sarà condotto per i primi 4 incontri dalla formatrice del metodo Fausta Martino, psicologa e assistente sociale, mentre l’ultimo incontro dalla psicologa Valentina Servidio. Il cirso è gratuito con possibilità di donazione e i posti sono limitati. Per ulteriori informazioni: https://www.laretemagica.it/wp-content/uploads/220927_ABC_Forli_Def.pdf