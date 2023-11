Un'altra storica edicola è in vendita, il rammarico: "Sono riferimento dei quartieri, specie per gli anziani"

Un'altra storica edicola è in vendita. E' quella di Piazzale Kennedy. A darne notizia è Raffaele Acri, vice coordinatore del Quartiere Resistenza. "L’augurio è che l’edicola, che serve un quartiere con una componente di residenti anziani molto elevata, trovi un adeguato acquirente, insieme all’auspicio, come si svolgeva in qualche istituto scolastico qualche anno fa, della dedica di una parte della didattica alla lettura ed interpretazione delle notizie pubblicate dalle testate, insegnando la composizione del menabò, magari con l’incontro di giornalisti e direttori di testate, migliorando la comprensione del dettato giornalistico e porgendo ai ragazzi uno strumento che riporti al piacere dell’acquisto dei quotidiani", le parole di Acri.

Argomenta Acri: "Ho spesso riposto il mio pur piccolo contributo, con il cortese aiuto dei media locali sulla evidente tendenza all’abbandono dei preziosi presidi dei quartieri della nostra città costituiti dalle edicole. Le ragioni sono molteplici, molte risposte sono nella responsabilità della politica nazionale che negli anni ha liberalizzato la vendita di quotidiani e riviste, sottraendo l’esclusiva dai punti vendita, senza un bilanciante sostegno economico, con un effetto probabilmente positivo per l’editoria nelle grandi città, in allineamento con le difficoltà connesse magari al traffico ed ai parcheggi, forse risolte con la vendita presso i supermercati, ma nelle piccole città il provvedimento ha spesso aggiunto del nocumento economico, convincendo molti gestori ad abbandonare le attività alla luce della diminuzione delle vendite, così come l’apporto della vendita digitale che ha di conseguenza evitato anche quest’ultimo approccio alla carta stampata".

"L’insostituibile rapporto umano che si instaura nel quartiere con i gestori delle edicole, spesso ed inevitabilmente a conduzione familiare, poiché è pressoché l’unica formula che consenta una convenienza di impresa, diventa un eccellente riferimento per coloro che svolgono il volontariato nel quartiere ad iniziare dai rappresentanti, poiché si riescono a raccogliere umori, esigenze, visioni, pareri ed opinioni che spesso i clienti affidano anche nei pochi minuti compresi nella vendita dei prodotti e che aiutano in misura importante un azione tesa al miglioramento del benessere delle situazioni ambientali di prossimità", conclude.