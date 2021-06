"Un due tre stella", 5mila euro da raccogliere in 40 giorni: una raccolta fondi per aiutare i bimbi con disabilità

L'associazione “Un Due Tre Stella” ha lanciato in questi giorni una raccolta fondi in modo da coprire in parte i costi di questo percorso così da non gravare totalmente sulle famiglie già in difficoltà

Non si ferma l'attività di Silvia Mambelli e della sua famiglia con l'associazione “Un Due Tre Stella”. Nata nel ricordo di Livio Mambelli per permettere a bambini con disabilità di essere seguiti da un psicomotricista esperto in modo da aiutarli nello sviluppo cognitivo, emotivo e motorio attraverso il gioco e il movimento, fanno parte del florido ed indispensabile tessuto di associazioni no-profit nate nel territorio forlivese.

Per continuare a sostenersi e ad offrire un servizio essenziale, l'associazione ha lanciato in questi giorni una raccolta fondi in modo da coprire in parte i costi di questo percorso così da non gravare totalmente sulle famiglie già in difficoltà. L'obiettivo è di raccogliere 5mila euro in 40 giorni per dare la possibilità a bambini e bambine, di avere la loro ora di psicomotricità settimanale pagata fino a fine anno.

"Una tua donazione può davvero fare la differenza e anche tu puoi diventare parte integrante di questa realtà!", è il messaggio che lancia l'associazione sottolineando come anche un piccolo gesto può fare una grande differenza. Tanti i personaggi importanti che hanno scelto di affiancare l'associazione a partire dal Forlì Calcio, Rod Griffin ex stella del basket forlivese, Matteo Montaguti, ex ciclista professionista forlivese ed Enea Bastianini, campione in carica della Moto2 e attuale portacolori della Ducati in MotoGp col team Esponsorama. Per saperne più è possibile consultare il portale https://www.ideaginger.it/progetti/aiutaci-a-far-brillare-le-stelle.html