Un nuovo modo di pensare il turismo: firma tra San Marino e i 15 comuni della Romagna Toscana

Un nuovo modo di pensare il turismo. E' stata messa la firma su un protocollo d’intesa tra San Marino e i quindici comuni del primo sistema turistico interregionale italiano Romagna Toscana per la cooperazione in ambito turistico tra il Titano e l’associazione per la promozione turistica dei Comuni della Romagna Toscana. Il documento firmato dal Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, i sindaci dei quindici Comuni (Verghereto, Santa Sofia, Portico e San Benedetto, Marradi, Dovadola, Tredozio, Rocca San Casciano, Palazzuolo sul Senio, Galeata, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Sarsina, Premilcuore, Modigliana, Firenzuola, Bagno di Romagna) e la presidente Liviana Zanetti - ha l’obiettivo di promuovere in maniera sinergica e reciproca i rispettivi territori, la cultura, gli eventi, l’enogastronomia e i percorsi green.

"Il prodotto turistico che coinvolge due regioni, Romagna e Toscana, che è il primo sistema turistico pubblico-privato italiano, ha dato vita alla collaborazione con la Repubblica di San Marino e si appresta a presentarsi sul mercato per la crescita economica del territorio", afferma Zanetti. Favorire la creazione di modelli di governance efficaci, finalizzati a sviluppare, coordinare e sostenere la nascita di progetti di cooperazione transfrontaliera. Prevedere lo scambio di informazioni fra i territori per lo sviluppo di politiche comuni a sostegno del settore dei tour-operator e del comparto alberghiero. Istituire un tavolo di lavoro e di confronto per la condivisione di nuove linee di indirizzo strategico. Studiare strumenti comuni di erogazione di aiuti, contributi, ristori a imprese e lavoratori. "Questi gli ambiziosi obiettivi che ci siamo posti per dare ai territori la consapevolezza del proprio valore, al di là di ogni confine, sia esso regionale, geografico o culturale", conclude.