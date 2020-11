Un positivo in una scuola elementare, scatta contact tracing sui contatti occasionali

Grazie all’attività di contact tracing, svolta dall’Igiene pubblica di Forlì, è stato individuato nella giornata di mercoledì un solo caso Covid in una scuola primaria di Forlì. Alla notifica del caso, avvenuta nella scuola De Amicis, è seguito il sopralluogo preventivo da parte di operatori sanitari presso l'istituto in cui è stato riscontrato il rispetto di tutte le misure di prevenzione prescritte nei protocolli di sicurezza. Pertanto non sono stati individuati contatti stretti ad alto rischio in ambito scolastico dell'alunno risultato positivo ma solo contatti occasionali. I contatti occasionali della classe dovranno ora monitorare l'eventuale comparsa di febbre o altri sintomi sospetti per Covid (tosse, raffreddore, diarrea, congiuntivite) per 14 giorni dall'ultimo contatto a rischio, ovvero dal 28 ottobre. Per i contatti occasionali non è prescritta la quarantena o la sospensione della frequenza scolastica, ma si raccomanda di utilizzare la mascherina chirurgica, avere una accurata igiene delle mani ed evitare occasioni di aggregazione che impediscano il distanziamento fisico. A tali contatti occasionali sarà eseguito un tampone nasofaringeo.



