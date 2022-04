"Una colomba per la vita": Admo e Pallacanestro Forlì insieme per un'iniziativa speciale

Iniziativa solidale domenica al Palafiera di Forlì in occasione del derby tra Unieuro 2.015 ed OraSì Ravenna, ultima di regular season. Sarà infatti ospitato un banchetto di Admo Emilia Romagna, l'Associazione Donatori Midollo Osseo, per dove sarà possibile acquistare colombe, uova di cioccolato e non solo. L'iniziativa "Una colomba per la vita" sarà a sostegno del progetto "Match at home" per iscrivere nuovi donatori a domicilio. Saranno due i punti allestiti, uno all'ingresso del parterre e l’altro all’ingresso rialzato, dedicato al Settore Giallo e al Settore Verde. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito https://admoemiliaromagna.it/.