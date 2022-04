Una delegazione de "La Nave" in Pediatria per consegnare disegni e cartelloni realizzati dai bimbi

Una piccola delegazione di rappresentanti delle scuole “La Nave”, composta dalla coordinatrice pedagogica Carlotta Zampighi e da Laura Vignazia e Chiara Chiadini, due delle insegnanti incaricate del progetto denominato “I Cercatori”, si è recata oggi nel reparto di pediatria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì per consegnare ai piccoli pazienti in degenza una scatola di disegni ed un cartellone, realizzati dai bimbi frequentanti il Nido e le scuole dell’Infanzia La Nave. L’iniziativa, fortemente voluta e organizzata da alcune maestre delle scuole dell’Infanzia, con la collaborazione di Michela Vestrucci, coordinatrice infermieristica del reparto, è parte del più ampio progetto chiamato "Cercatori", che rappresenta un nesso di continuità tra nido e scuole dell’infanzia e che, attraverso alcune giornate mondiali scelte dal collegio docenti, veicola valori ed attività per bambini di diverse età frequentanti le scuole. "In particolare - spiegano le organizzatrici del plesso scolastico- l'evento che ha coinvolto il reparto di Pediatria dell’ospedale di Forlì si riferisce alla giornata mondiale della Vita, per allargare lo sguardo al territorio e per portare sorrisi, sostegno e solidarietà, ai bambini della loro città, nel momento in cui ne hanno più bisogno. Il pensiero dei bimbi delle scuole La Nave e delle maestre va ai loro coetanei in cura presso il nostro ospedale e alle loro famiglie. Volevamo rivolgere un sorriso ed il nostro grande 'GRAZIE' a medici ed infermieri. Il Primario del reparto, Dott. Enrico Valletta, ha sottolineato l'entusiasmo della sua "squadra" nel ricevere i lavori realizzati con semplicità, ma anche tanta passione, dai bambini delle scuole La Nave. L'iniziativa voleva infatti promuovere l'incontro e l'unione di due diverse realtà della nostra città, entrambe rivolte alla cura e all'accoglienza dei bambini"