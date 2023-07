Una maturità da 100 per Regina: "Ho subìto delle battute di arresto, ma non mi sono mai data per vinta e ho dato il massimo"

Tra le centiste dell'istituto professionale "Ruffilli" c'è Regina Citarella, che ha seguito l'indirizzo "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale". La neo diplomata si definisce "una ragazza molto solare, a cui piace scherzare e ridere con gli altri. Ho tante passioni oltre allo studio, quali camminare nei sentieri di montagna, suonare la chitarra o improvvisarmi chef, pensando di saper cucinare bene come la mia mamma".

Soddisfatta della scelta del Ruffilli? Quali sono le peculiarità di questo istituto?

"Sono molto soddisfatta di aver scelto l’Istituto Ruffilli. Ho trovato dei professori in grado di saper ascoltare e comprendere le necessità degli alunni. Qui si trovano persone fantastiche, persone che amano il proprio lavoro e che trasmettono questo amore a noi alunni. Vorrei inoltre aggiungere che gli Istituti Professionali sono scuole come tutte le altre, dove si studia, dove ci sono interrogazioni e dove ci sono, soprattutto, laboratori. Quindi non è assolutamente vero che, i ragazzi del Professionale, non studino o non si impegnino".

Come è cambiata in questi ultimi cinque anni?

"In questi ultimi 5 anni sono maturata molto, ho subìto delle battute di arresto, ho attraversato dei problemi di salute importanti, ma non mi sono mai data per vinta, mi sono tirata su le maniche e ho dato il massimo. Vorrei ringraziare specialmente la mia famiglia per essermi stata accanto, soprattutto mio fratello Antonio".

Il ricordo più bello che vuole raccontare?

"Il ricordo che mi terrò più stretto è il tempo passato assieme alla mia amica Ilaria, con cui ho condiviso questa maturità. Abbiamo studiato insieme tutto il tempo, ci siamo date sostegno a vicenda e la voglio ringraziare per avermi accompagnata in questo splendido percorso, e ringrazierò per sempre anche il professore Enzo Lombardi per aver creduto in me più di tutti, la porterò per sempre nel cuore".

Come ha vissuto il periodo della dad e l'ultimo caratterizzato dall'alluvione?

"Il periodo della dad per me è difficile, lo stare tante ore al computer e non interagire realmente con qualcuno, quindi ridere e avere un contatto visivo reale, era atroce. L’alluvione ha tolto a tutti qualcosa, e sono dispiaciuta per i miei coetanei che si sono ritrovati a non avere più una casa. Io ho vissuto quel periodo con estrema angoscia, abitando a Predappio ho visto stradine crollare ed il fiume esondare. Spero vengano prese misure di prevenzione ad eventi di tale portata".

Lei si è diplomata col massimo dei voti. E' un risultato che si aspettava?

"Sinceramente non me l’aspettavo, molte persone potranno essere contrariate da questa mia affermazione, ma io non ero certa di aver ottenuto questo risultato. Alla fine i miei sacrifici e tutto l’impegno messo mi hanno portato a questo risultato".

Al momento dell'esame di maturità era più concentrata o nervosa?

"Sono una persona che raramente prova ansia e trasmette ansia, arrivata lì però provavo nervosismo, un nervosismo misto ad euforia. Quest’ultima perché avevo voglia di dimostrare quanto avevo appreso in quegli anni e quanto impegno c’era dietro il mio lavoro".

Che suggerimento vuole dare ai ragazzi che il prossimo anno dovranno affrontare l'esame di stato?

"Un consiglio che voglio dare è di viverla al meglio, non vi fate prendere dal panico. Saranno giorni che non scorderete più, non importa come andrà, saranno sempre dei bellissimi ricordi".

Proseguirà con gli studi o ha in mente altri progetti?

"Proseguirò con gli studi in campo sanitario, però chi lo sa cosa mi riserva il futuro, spero solo di conservare questa voglia di vivere, imparare e stupirmi per sempre".