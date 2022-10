Una sede più ampia e incremento dei servizi: la Cgil inaugura la sua nuova casa a Dovadola

E' stata inaugurata mercoledì pomeriggio la nuova sede di Dovadola della Cgil. La struttura, più ampia rispetto alla sede precedente, si trova in Via Matteotti 18A. La sede ha aumentato anche il numero di servizi per gli utenti, con l’aggiunta dello sportello Patronato Inca, aperto al pubblico il primo e terzo martedì del mese, dalle 15 alle 18.30. Il coordinatore di zona Andrea Merendi riceve il mercoledì dalle 15 alle 18,30 e il gioved' dalle 8 alle 12.30, mentre Teorema sarà attiva dalle 15 alle 18.30 il giovedì. Il collaboratore dello Spi, Franco Serri, riceve il martedì dalle 16 alle 18, mentre Federconsumatori il primo e terzo giovedì del mese dalle 15 alle 18.30. All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco di Dovadola Francesco Tassinari, la segretaria generale della Cgil Maria Giorgini e i funzionari della camera del lavoro di Forlì, la segretaria della Cgil di Cesena Silla Bucci, numerosi cittadini e cittadine di Dovadola e rappresentati delle associazioni. I partecipanti hanno trovato un piccolo buffet per festeggiare insieme la nuova sede.