Università, incontro con i ministri Tajani e Bernini: avanti col progetto per il corso di laurea in ingegneria navale

la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha ospitato venerdì un incontro tra il vicepremier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, la ministra della Ricerca e dell’Università Anna Maria Bernini, la deputata Rosaria Tassinari, il Rettore dell’Università di Bologna Giovanni Molari, l’Assessore regionale allo sviluppo economico Vincenzo Colla, il sindaco Gian Luca Zattini, il presidente della Camera di Commercio Carlo Battistini e i dirigenti del Gruppo Ferretti e del Cantiere del Pardo sull’istituzione di un corso di laurea magistrale in ingegneria navale al Campus forlivese dell’Università di Bologna.

Il corso, che sarebbe il quarto in Italia, si varrebbe da una parte dell’autorevolezza del corso di ingegneria già attivo a Forlì e dall’altro dell’esperienza internazionale delle imprese della nautica che hanno a loro volta la sede in città e che hanno dichiarato la loro disponibilità a ospitare tirocinii e percorsi formativi. "La proposta - sottolinea il presidente della Fondazione Maurizio Gardini - ha riscosso l’apprezzamento e l’interesse del ministro Tajani e della ministra Bernini, dandoci un ulteriore stimolo a portare avanti questo progetto, che vede ancora una volta pubblico e privato cooperare per la crescita dell’offerta formativa d’eccellenza nel nostro territorio e che ci fa ben sperare in un approdo positivo del percorso che abbiamo avviato grazie alla lungimiranza di università, regione e mondo delle imprese".