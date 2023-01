“Vacanza in montagna” in Val di Fassa per i soci Coldiretti, presenti all'appuntamento trenta famiglie

Anche quest’anno Coldiretti ha organizzato e proposto il consueto week end lungo dedicato alla “vacanza in montagna” in Val di Fassa. L’edizione 2023 ha visto protagonisti gli instancabili Senior Coldiretti, ma anche componenti di Donne Impresa e Giovani Impresa Coldiretti Forlì-Cesena Rimini, andando così a chiudere un cerchio sociale, caro all’Associazione ed importantissimo per il comparto agricolo. L’obiettivo di questi momenti - racconta Cesare Garavini Presidente di Coldiretti Senior Forlì-Cesena – è quello di visitare territori diversi dal quotidiano, permettendo quindi alle famiglie attività che diversamente non potrebbero svolgere, ma non solo, infatti le vacanze di Coldiretti sono vere e proprie occasioni di confronto, socialità e scambio di informazioni. Alla sera alterniamo il gioco a tombola agli importanti temi sindacali, il tutto con la massima naturalezza ed un grande interesse.” Garavini parlando ai giovani si è soffermato sull’importanza di recuperare le tradizioni per guardare al futuro. La realtà agricola attuale è in continuo divenire: sette imprese under 35 su dieci hanno mutato infatti il concetto di impresa rurale privilegiando attività multifunzionali come: produzione e trasformazione dei prodotti agricoli con vendita diretta; fattorie didattiche e agriasili; agricoltura sociale per l’inserimento di disabili, detenuti e tossicodipendenti; agribenessere e la cura del paesaggio. I giovani lasciano attività produttive come il commercio e l’industria per un ritorno alla Terra, alcuni hanno raccolto l’eredità dei genitori, nati e cresciuti in campagna, altri per reinventarsi dando sfogo al proprio estro imprenditoriale.

“Anche le Donne imprenditrici trovano un’altra dimensione per esprimersi: cresce sul territorio l’Educazione alla Campagna Amica. Coldiretti Donne Impresa ha infatti attivato un progetto a livello regionale dal titolo “Acqua Terra e Sole. Gli elementi del buon cibo e dell’educazione sostenibile”. Si tratta di un percorso multidisciplinare di educazione alimentare e ambientale, di avvicinamento al mondo agricolo, finalizzato a educare gli studenti, futuri cittadini e consumatori, a corretti stili di vita per il loro benessere e per quello dell’ambiente.” Spiega la coordinatrice di Donne Impresa Coldiretti Forlì-Cesena Rimini Monica Rapellini. Conoscere la stagionalità, promuovere l’acquisto ed il consumo consapevole di cibo, conoscere il valore dell’acqua, conoscere la tracciabilità ed etichettatura degli alimenti a garanzia della sicurezza alimentare, la differenza tra cibo vero e sintetico, l’agricoltura circolare, ecc. sono alcuni dei temi che verranno trattati nei seminari on line e come contributo dalle stesse imprenditrici durante gli interventi in classe.

Nel corso della 4 giorni si è affrontato anche l’importante tema della petizione, che in questi giorni tanti cittadini di Forlì e dei comuni limitrofi stanno firmando negli uffici di Coldiretti e nei mercati, compreso il mercato di Campagna Amica di Viale Bologna 75 e che è stata supportata e sottoscritta anche dal sindaco stesso. “La minaccia è reale – chiarisce Alessandro Corsini Direttore di Coldiretti Forlì-Cesena-. Dalla carne prodotta in laboratorio al latte ‘senza mucche’, fino al pesce senza mari, laghi e fiumi. Per non parlare del miele senza il volo delle api. Il cibo in provetta potrebbe presto inondare il mercato europeo. Una proposta, quella del cibo sintetico, guidata da investimenti di colossi dell’high tech, della chimica, della finanza e presentata strumentalmente come opportunità per l’ambiente e per la salute”.

Federpensionati Coldiretti Forlì-Cesena può contare su 6.000 associati e si occupa di difendere e rivendicare i diritti dei propri iscritti nell’ambito del sistema Coldiretti di Forlì – Cesena. Daniele di Pierro Responsabile Provinciale Epaca Forlì-Cesena commenta: “I senior Coldiretti rappresentano le nostre radici e ci rammentano, in un momento così controverso come quello che stiamo vivendo oggi, quali siano i veri valori da tenere a ben saldo punto di riferimento”. In collaborazione con Epaca Forlì – Cesena il Patronato della Coldiretti che assiste e tutela i cittadini per il conseguimento di benefici previdenziali, sociali, assistenziali, Federpensionati rappresenta presso gli istituti preposti le istanze dei propri associati in tema di pensioni e assistenza sociale, dando così voce e mettendo al centro della propria attività il bisogno di servizi alle persone.