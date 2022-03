"Vai troppo forte", automobilista reagisce e picchia un passante in centro: con se aveva anche un coltellino

Serie di liti ed interventi della Polizia. Un 21enne, residente a Forlì, è stato denunciato a piede libero dopo esser stato trovato in possesso di un coltello. L’intervento delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale è avvenuto in quanto il giovane stava dando in escandescenza. Non contento si è anche reso responsabile di oltraggio a pubblico ufficiale. Perquisito aveva con se un'arma bianca che gli è costata la denuncia per "porto di strumenti atti ad offendere".

Altro intervento ed altra denuncia per uno straniero 39enne, pure lui residente a Forlì, trovato in possesso di un coltellino. Gli agenti delle Volanti erano alla ricerca del conducente di un veicolo segnalato per una lite avvenuta in strada, con l'aggressione di due passanti che, secondo quanto ricostruito dai detective della questura di Corso Garibaldi, avevano inveito contro di lui per l’eccessiva velocità con la quale stava percorrendo una via del centro.

Uno dei due era stato anche aggredito e picchiato, rivolgendosi alla Polizia e chiedendo aiuto in quanto intimorito da quell’individuo. Dopo circa un’oretta i poliziotti hanno rintracciato l’auto segnalata e identificato e perquisito il conducente, trovandolo in possesso del coltellino, che gli è stato sequestrato, con conseguente denuncia.