Valorizzare i talenti di ciascun studenti: fondi in arrivo per le scuole "La Nave" e "Santa Maria del Fiore"

Fondi in arrivo per le scuole "La Nave" e "Santa Maria del Fiore". L'ufficio scolastico regionale ha deciso infatti di finanziare il progetto "Forms of creativity", presentato insieme alla "Fondazione del Sacro Cuore" e "Sacra Famiglia" di Cesena attraverso i fondi stanziati nell’ambito del “Piano Triennale delle Arti” che prevede la promozione dei "temi della creatività" da parte delle istituzioni scolastiche in collaborazione con soggetti accreditati, in questo caso il Conservatorio Statale di Musica “Bruno Maderna” di Cesena.

“Essere stati selezionati tra i vari progetti presentati a livello regionale è significativo per le nostre scuole - dichiara la professoressa Elena Morra, dirigente scolastico delle Scuole La Nave di Forlì -. Si tratta, infatti, di un riconoscimento al valore delle esperienze artistico-creative che da anni promuoviamo e proponiamo ai bambini e ai ragazzi iscritti presso le nostre istituzioni scolastiche. Attraverso queste esperienze, desideriamo valorizzare i talenti e potenziare le competenze di ciascun alunno. In particolare offriamo, ai bambini e ai ragazzi, progetti laboratoriali che permettono di aprirsi al territorio, coinvolgendo associazioni, artigiani, esperti, valorizzando tradizioni e cultura locale".

La didattica per laboratori consente di sperimentare direttamente la ricchezza della realtà in tutta la molteplicità dei suoi linguaggi. Partendo da questo presupposto, il progetto tocca diversi aspetti delle arti, creando connessioni tra più linguaggi e più discipline (linguaggio musicale, artistico, corporeo, linguaggio verbale, aspetti legati alla matematica, alla tecnologia, alla letteratura, alla storia, all’educazione scientifica, all’educazione civica) per garantire, attraverso l’interdisciplinarità, un’offerta formativa personalizzabile.

Inoltre i diversi linguaggi favoriscono l’integrazione di bambini/ragazzi provenienti da altri paesi, creando un ponte tra diverse culture - attraverso il confronto e la conoscenza reciproca - oggi quanto mai auspicabile e necessario. In tutta l’Emilia-Romagna sono 12 i progetti selezionati e quello delle scuole “La Nave”, “Santa Maria del Fiore”, “Fondazione del Sacro Cuore” e “Sacra Famiglia” è l’unico - tra quelli finanziati - presentato da scuole paritarie.