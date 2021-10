Valorizzazione del territorio rurale, i Gal dell'Emilia Romagna lanciano il progetto "Cammini"

Si è svolta nel Salone delle Feste del Grand Hotel Castrocaro Terme, la Conferenza di lancio e presentazione del progetto di cooperazione "Cammini". Mission del progetto la valorizzazione degli itinerari delle aree rurali del territorio leader della Regione Emilia-Romagna. Protagonisti del progetto tutti i Gal– Gruppi di Azione Locale della Regione Emilia-Romagna: Gal Delta 2000 (GAL capofila di progetto) in rappresentanza dei territori rurali di Ferrara e di Ravenna; Gal del Ducato in rappresentanza dei territori rurali di Parma e Piacenza; Gal Antico Frignano e Appennino Reggiano, in rappresentanza dei territori rurali di Reggio Emilia e Modena; Gal Appennino Bolognese, in rappresentanza dei territori dell’Appennino Bolognese, Gal L'Altra Romagna, in rappresentanza dei territori rurali di Forlì-Cesena e parte del territorio rurale di Ravenna Gal Valli Marecchia e Conca, in rappresentanza dei territori rurali di Valmarecchia e Valconca.

L’evento, ha visto una buona partecipazione di pubblico nel rispetto delle normative vigenti di sicurezza anti Covid-19. In platea numerosi Sindaci del territorio dell’area di competenza del Gal L’Altra Romagna, Associazioni di categoria, operatori culturali e turistici. Dopo i saluti di benvenuto della Sindaca di Castrocaro Terme e Terra del Sole Marianna Tonellato, il Presidente del Gal L’Altra Romagna Bruno Biserni è intervenuto sottolineando l’importanza della Romagna sotto il profilo eno-gastronomico, turistico e dell’ospitalità. La presentazione del progetto nella sua totalità è stato effettuato dal Gal capofila – Delta 2000 rappresentato dal Presidente Lorenzo Marchesini e dalla Coordinatrice Angela Nazzaruolo.

La conferenza è proseguita con gli interventi di Alessia Mariotti, professoressa ssociata di Geografia Economica dell’Università di Bologna-Campus di Rimini, con il focus posto sull’importanza dell’innovazione e della ricerca e sul reperimento di fondi europei (come Horizon 2020) per sviluppare la promozione della storia rurale e dei patrimoni culturali siti nei pellegrinaggi europei. Don Giovanni Amati, responsabile Comunicazioni Sociali della Diocesi di Forlì-Bertinoro, ha spostato ’attenzione sulla componente religiosa e spirituale che da sempre anima i Cammini e i pellegrini che decidono di intraprenderne i percorsi.

Molto interessante e pieno di spunti pratici è stato anche il momento che ha visto protagoniste le Associazioni di Cammini e i Parchi in merito alle esperienze di buone pratiche in atto.Le conclusioni sono state affidate a Chiara Astolfi, direttore di Visit Romagna e Valtiero Mazzotti, direttore generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia Romagna. Entrambi hanno rimarcato la grande valenza del lavoro congiunto da parte di tutti i 6 Gal della Regione Emilia Romagna.