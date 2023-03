"Valorizziamo i giovani", ecco 'Note di cuore': un talent che si conclude con un concerto all'Arena Dragoni

Fra le varie iniziative benefiche promosse quest’anno dal Rotary Club Forlì Tre Valli c’è anche un concorso canoro nel quale musicisti giovani e meno giovani possono cimentarsi per trasmettere emozione attraverso la musica. Normalmente, e forse giustamente, in questo tipo di attività la bravura tecnica è un criterio essenziale per poter andare avanti nelle varie fasi, tuttavia il titolo di questo singolare concorso rotariano non genera alcun dubbio, “Note di cuore”.

"Infatti - afferma il presidente Giorgio Amedei - non verrà premiato solo chi è più capace tecnicamente, ma anche chi riuscirà a far battere più forte l’essenza dei giudici e quella del pubblico, quello che direbbe Mara Maionchi con il “mi è arrivato”". Ecco uno stralcio del regolamento disponibile integralmente sulla pagina Facebook del concorso disponibile scansionando il Qr indicato nel manifesto: il concorso è riservato ad appassionati con età fino ai 35 anni (compiuti), ma anche a studenti che frequentano una delle Scuole Musicali attive e che siano residenti nei territori del Club dei Comuni di Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Civitella di Romagna, Galeata, Santa Sofia, Predappio, Premilcuore, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Dovadola, Rocca S. Casciano e Portico S. Benedetto. Si potrà partecipare sia singolarmente che in gruppo e senza limiti di scelta per quanto riguarda i generi musicali. La domanda di iscrizione va inoltrata al Rotary Club Forlì Tre Valli e spedita alla seguente mail: concorsorcf3v@gmail.com entro e non oltre il 31 marzo. Nel caso in cui la domanda fosse presentata da un gruppo, essa dovrà contenere anche i dati di tutti i componenti.

Saranno ammessi alla finale in 6 (singoli o gruppi) che daranno vita ad una manifestazione prevista per sabato 14 maggio all’Arena Dragoni di Forlì. Ogni finalista avrà a disposizione 15 minuti per esibirsi dal vivo comprensivi della presentazione dell’artista e dell’eventuale scuola di musica. Per individuare i finalisti verrà effettuata preliminarmente una selezione delle produzioni mediante consegna della registrazione audio\video su chiavetta usb da portare a mano tassativamente entro e non oltre il 31 marzo. Il materiale, posto all’interno di una busta con apposizione del nome e cognome all’esterno, dovrà essere consegnato a Nuova Elettricità Auto S.r.l. (Nea S.r.l.) in viale Alessandro Manzoni 14 a Forlì durante i seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

L’esito della selezione verrà comunicato per iscritto solo ai sei candidati finalisti selezionati entro il 30 aprile. "Un ringraziamento particolare – prosegue il presidente - va agli illustri giudici appartenenti ad alcune delle eccellenze musicali del territorio forlivese e che gratuitamente hanno prestato le loro infinite competenze: Flavio Pioppelli per Scuola Mariotti, Ilaria Mazzotti per scuola InArte, Luca Medri per scuola CosaScuola, Andrea Benzoni per Istituto Musicale Masini".

"Con questo concorso vogliamo valorizzare la nostra musica e dare ai giovani, se possibile, una mano per coronare il proprio sogno; ai vincitori infatti -conclude Amedei - andranno 1500 euro ripartiti proporzionalmente tra primo, secondo e terzo classificato. Non solo tecnicismi dunque, ma anche e soprattutto “note di cuore”.