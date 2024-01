Raid vandalico l'ultima notte dell'anno al Parco: devastati i bagni, distrutti i vetri, incendi appiccati ai bidoni

La notte di Capodanno è stata una notte di vandalismi e distruzione all'interno del Parco Urbano “Franco Agosto”. Le segnalazioni sono arrivate dai primi frequentatori dell'area verde, la mattina del 1 gennaio e i sopralluoghi hanno confermato un quadro pure peggiore del previsto: ad essere stati colpite, infatti, non sono state solo le aree esterne, ma anche alcuni locali chiusi.

In particolare, un deposito che si trova nell'area dei campi di gioco è stato oggetto di un particolare accanimento. I vandali, infatti, con un grosso sasso, hanno sferrato diversi colpi contro un vetro anti-sfondamento, mandandolo in frantumi. All'interno del locale sono stati distrutti arredi come tavoli e sedie che erano stati stipati all'interno, anche delle pareti divisorie in cartongesso. Stessa sorte per i bagni: i vandali hanno distrutto arredi e dato fuoco alle scorte per l'igiene in carta. Diverti e frantumati anche alcuni sanitari in porcellana.

In un'area esterna con le panchine semi-circolari in cemento, sono stati distrutti bidoni e sparpagliata l'immondizia. I bidono sono stati probabilmente usati per accendere un falò, attorno a cui sono stati consumate bevande e cibi. L'immondizia è stata invece sparpagliata sui prati. Sul posto sono stati rinvenuti anche resti di botti di Capodanno, per cui si ritiene che il raid vandalico sia stato fatto proprio come “festa” per l'ultimo dell'anno. Già alcuni cittadini avevano segnalato che i cancelli del parco urbano in quei giorni erano stati lasciati aperti, in ogni caso quelle aree sono ben raggiungibili tramite piste ciclabili e strade laterali.