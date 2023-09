Nuovo raid no-vax nel cuore della notte: nel mirino un'altra scuola elementare

Nuovo raid vandalico no vax, questa volta alla scuola "Pio Squadrani", ai Romiti. Il blitz segue quello di venerdì scorso, in occasione della prima campanella, alla primaria "Rodari" di via Ugo La Malfa, a Ca' Ossi. Ignoti nel cuore della nottata tra domenica e lunedì hanno imbrattato con la vernice spray rossa, i muri della primaria di via Valerio, quelli visibile dall'ingresso, scavalcando la recinzione dell'istituto. I messaggi sono stati accompagnati col simbolo del movimento anti vaccini, che si firma con la "W" all'interno di un cerchio.

I vandalismi sono stati coperti con dei teloni. Non è la prima volta che si verificano raid vandalici contro le scuole da parte di gruppi no-vax. Nel muro è comparsa anche una scritta contro l'Agenda 30 dell'Onu per lo sviluppo sostenibile e la tecnologia 5G (ovviamente, secondo la loro visione, tutte componenti di un grande complotto), come era già avvenuto quest'estate nelle vicinanze della Rodari, sul muro di cinta del cimitero di San Martino in Strada.