Vandalismi al Polisportivo Monti, "Il campo di calcetto appena completato è già rovinato"

Nentre sono iniziati a carico del Comune di Forlì i lavori di rifacimento della copertura del campo da tennis al polisportivo Monti alla Cava, "il campo di calcetto allestito, terminato e consegnato all’utenza da poche settimane è già stato oggetto dei vandali che hanno rotto e divelto la rete della porta di ingresso, per entrare furtivamente ad utilizzare il campo, lasciando le panchine appena installate, usate come cestini dei rifiuti". Così il vice coordinatore del quartiere Resistenza, Raffaele Acri.

Inoltre, prosegue Acri, "il Polisportivo ha perso un altro pezzo della sua offerta sportiva per gli utenti con l’abbandono del gestore della palestra di fitness che resta desolatamente vuota ed abbandonata, con attrezzi e locali in evidente deperimento. I campi da tennis scoperti, il bar e la zona che ospitava i tavoli da ping pong e calcio balilla versano come in primavera in assoluto abbandono e senza alcun cartello dell’inizio dei lavori dell’Ente che ha assunto l’onere della vincita del bando per la gestione dell’impianto".

"E’ lecito chiedersi in vista della prossima ripresa delle attività scolastiche e quindi di quelle sportive legate alle società che fruiscono degli impianti del polisportivo, quando i lavori previsti dal bando inizieranno e dove nel frattempo le famiglie, non solo del quartiere Cava, potranno iscrivere i loro ragazzi per le attività agonistiche - osserva Acri -. Sarebbe auspicabile una convocazione dei rappresentanti dei quartieri che gravitano intorno alle strutture dell’impianto per un aggiornamento sui tempi di realizzazione, allo scopo di informare i residenti e le famiglie".

Ma il vice coordinatore del quartiere Resistenza dice la sua anche sull'intervento degli ambientalisti del Taaf in merito alla struttura che nascerà: "Concordo da quanto hanno comunicato in merito alla ingerenza ambientale ed inutilità della piscina inserita nel bando della Uisp al polisportivo Monti, sottolineata peraltro anche dai residenti del quartiere durante una recente riunione, ma devo altresì informare gli ambientalisti che la Uisp è obbligata a realizzare la piscina, laddove inserita nel progetto valutato idoneo dalla commissione del comune che ne ha determinato l’assegnazione al gruppo di aziende facenti capo all’Ente di promozione, quale punteggio per la vincita del bando".