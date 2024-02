Vendite per beneficenza, anche il Lions Club Forlì Host sarà presente a Commercianti per un giorno

Domenica, Ai padiglioni della Fiera di Forlì, via Punta di Ferro, si svolgerà per l'intera giornata "Commercianti per un giorno". Alla manifestazione saranno presenti con uno stand anche le socie e i soci del Lions Club Forlì Host. Nell'occasione metteranno in vendita oggetti usati in ottimo stato come bigiotteria, foulard, cravatte, sciarpe, occhiali da sole, macchine fotografiche, radio, telefoni, casalinghi, giocattoli, abbigliamento bambini e adulti. Il ricavato delle vendite sarà destinato a scopo benefico.