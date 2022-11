Una zona 30 in via Murat? L'opinione del vice coordinatore di quartiere non è condivisa da tutti i residenti

Una zona 30 in via Gioacchino Murat? Non tutti sposano il pensiero manifestato da Salvatore Pulizzi, vice coordinatore del quartiere Ronco, che si è fatto portavoce di alcuni residenti della zona per evidenziare le problematiche dell'arteria, dove "non esiste una regolamentazione della sosta e della viabilità", con conseguente parcheggio selvaggio. "Rimango a dir poco allibita nel leggere l'articolo - dice senza troppi giri di parole una residente -. Per quanto mi riguarda, non ho mai avuto problemi o disagi nel transitare nella via e nell'entrare-uscire dalla mia proprietà sia con l'auto che a piedi".

E ancora: "Non ho mai assistito a sinistri e non ho mai visto "duellare" nessuno (usando la parola usata da Pulizzi, ndr) per poter transitare. Non sono mai stata contattata da nessun comitato di quartiere e certamente non appoggerei la zona 30. Durante il giorno, non ci sono molto mezzi che transitano nella via ed è a tutti gli effetti una strada molto tranquilla. Peraltro, i residenti storici della via fanno spesso passeggiate a piedi o in bici dopo pranzo e nelle serate estive. Si riuniscono per fare una chiacchierata e passare del tempo insieme anche e soprattutto in strada. E se fosse una via tanto pericolosa questo certamente non avverrebbe".

Conclude infine la residente: "Consiglierei piuttosto ad alcuni (2 o 3 residenti,non di più) di trasferirsi in una via a loro più gradita se questa ai loro occhi sembra tanto selvaggia". Dello stesso avviso un altro residente dell'arteria, che attraverso una segnalazione a ForlìToday ha voluto esprimere il proprio pensiero: "Anch'io sono un residente e insieme a molti altri con cui mi sono confrontato, oltre ad essere contrari a zona 30 non siamo mai stati coinvolti da nessun comitato. Il traffico su via Murat è gestibile, alcuni residenti no".