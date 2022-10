Si asfalta un tratto di Ravegnana nei pressi del Foro Boario: programmati i lavori

Nell'ambito del Piano di Manutenzione predisposto dal Servizio Infrastrutture, Mobilità, Verde del Comune di Forlì è previsto un intervento di manutenzione alla pavimentazione stradale del tratto di via Ravegnana compreso tra via G. Caletti e via L. Acquisti, nei pressi del Foro Boario. Si tratta della manutenzione di una rilevante arteria di comunicazione per la città e per questo, durante le lavorazioni, è presumibile che si possano creare disagi alla circolazione.

I lavori avranno inizio nella giornata di lunedì 17 ottobre (salvo condizioni meteo avverse), e si protrarranno per circa 2 giorni lavorativi. Per consentire l'opera saranno attivati provvedimenti temporanei di modifica e limitazione della circolazione stradale e della sosta, oltre a restringimenti della carreggiata e deviazioni su percorsi alternativi nelle strade limitrofe. In particolare verrà istituita la circolazione a un senso unico alternato in via Ravegnana.