Si elimina il semaforo davanti alla scuola 'Alighieri': nasce una doppia rotonda in viale Italia

"Favorire una gestione più fluida del traffico veicolare in ingresso e in uscita dal centro storico e incrementare i livelli di sicurezza, con particolare riferimento a pedoni e ciclisti, grazie alla previsione di attraversamenti pedonali e corsie ciclabili protette". Nascono due nuove rotonde in viale Italia, la prima in corrispondenza dell'intersezione con le vie Forlanini e Battuti Rossi e la seconda tra via Della Grata e via Casamorata. I lavori, che porteranno all'eliminazione del semaforo che si trova davanti alla scuola elementare "Dante Alighieri", inizieranno martedì 16 gennaio.

Le modifiche alla viabilità

Dalle 8.30-9 di martedì 16 alle 7 di mercoledì 17 gennai verrà chiusa al traffico via della Grata nel tratto ricompreso tra viale Italia-piazzetta della Grata (in questa fase i marciapiedi rimarranno liberi per permettere il transito dei pedoni). Per permettere l'accesso a piazzetta della Grata, via Silvio Pellico, via Curte e strade limitrofe verrà istituito il doppio senso di marcia in via Dandolo, nel tratto via Battuti Rossi-piazzetta Garbin; invertito il senso di marcia di piazzetta Garbin e via San Giovanni Bosco; e istituito il doppio senso di marcia in via della Grata.

Dalle ore 21 di martedì 16 alle 7 circa di mercoledì 17 gennaio, verrà inoltre chiusa al traffico viale Italia in corrispondenza dell'intersezione con via della Grata, via Casamorata, via Enrico Forlanini, via Battuti Rossi. Anche i tratti delle strade che costituiscono l'intersezione saranno interessati da chiusure per alcuni metri. Per permettere l'accesso a piazzetta della Grata, via Silvio Pellico, via Curte e strade limitrofe a via Casamorata verrà istituito il doppio senso di marcia in tutta via Dandolo, con accesso da largo Porta Santa Chiara; e istituito il doppio senso di marcia in via Casamorata con accesso da viale Italia (lato piazzetta Schiavonia).



Mercoledì 17 gennaio, al termine dei lavori, la circolazione in viale Italia verrà così ripristinata: rotonda provvisoria nell'intersezione con via Enrico Forlanini e via Battuti Rossi, restringimento della carreggiata di viale Italia in corrispondenza di via Della Grata. Segue la riapertura al traffico di tutte le strade ad eccezione di via della Grata e attuazione delle seguenti varianti: doppio senso di marcia in via Dandolo, nel tratto via Battuti Rossi-piazzetta Garbin; senso di marcia invertito in piazzetta Garbin e via San Giovanni Bosco; e doppio senso di marcia in via della Grata.

Per consentire ai genitori-tutori degli alunni della scuola elementare "Dante Alighieri" di sostare nei pressi dell’edificio verranno istituiti in un tratto di via San Giovanni Bosco e nel parcheggio di via Casamorata due aree di sosta con disco orario di trenta minuti ciascuna. Il cantiere interesserà inoltre la riqualificazione del canale di "Ravaldino", nel tratto tombinato che attraversa Viale Italia.