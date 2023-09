"Quando sogno mia madre mi porta fortuna": gioca la data di nascita e sbanca al Lotto con un terno secco

La Dea Bendata è tornata a far visita alla tabaccheria "Bassi" di via Giorgio Regnoli, gestita da Claudia Varani insieme al marito Carlo Severi. L'estrazione del Lotto di giovedì sera ha portato fortuna ad una cliente del punto vendita che si trova nel cuore del centro storico di Forlì, che ha centrato un terno al Lotto da oltre 6mila euro. "La signora - spiega Varani - si è presentata in tabaccheria dicendo di aver sognato la mamma, ancora viva, e che ogni qualvolta che le appare in sogno le porta fortuna. Così mi ha chiesto qualche consiglio su che numero giocare, suggerendole la data di nascita della mamma e la città dove è nata come ruota". In concreto: Torino, 1-3-49. Terno secco giocato anche su tutte le ruote. Un investimento totale di 6 euro, 3 euro per schedina, che ha fruttato alla cliente la vincita di 6.094 euro. Venerdì mattina la signora ha telefonato per comunicare la vincita. "Era decisamente felice", ha commentato Varani.

Non è la prima vincita importante che viene realizzata in quel di via Giorgio Regnoli: "Ci piace ascoltare le persone che vengono qui, si crea un rapporto e quando ci raccontano un sogno proviamo ad interpretarlo e a suggerire qualche numero". L'ultima vincita risale al giugno scorso, sempre al Lotto, di poco più di 2mila euro. Negli ultimi giorni del 2022, invece, un cliente ha centrato un terno su 4 numeri sulla ruota di Firenze vincendo 5.520 euro. E sempre lui nel maggio del 2021 aveva potuto gongolare per la vincita di 8.797,50 euro grazie ad un terno e tre ambi, mentre in un’altra un ambo da 345 euro. "Questa è una storica tabaccheria, presente da oltre cinquant'anni, in passato gestita dai miei genitori - ricorda Varani -. Dal 2012 ci sono io dietro al bancone ed abbiamo avuto diverse vincite al Superenalotto e Lotto".