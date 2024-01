Il numero 13 le porta fortuna e le regala un inizio di 2024 col botto: ricca vincita al Superenalotto con un 4 stella

La Dea Bendata torna a bussare alla porta della tabaccheria "Bassi" di via Giorgio Regnoli, gestita da Claudia Varani insieme al marito Carlo Severi. Una vincita a cinque cifre col Superenalotto. Ad essere premiata, racconta la titolare, "è stata una nostra affezionata cliente che conosciamo da tempo". La donna ha giocato una schedina da 3 euro, ossia due colonne, con l'aggiunta del 13 come numero "Stella". Una puntata, spiega l'esercente, "che la cliente ripete in abbonamento". E il 9 gennaio scorso la signora è stata baciata dalla fortuna.

"Ha realizzato un 4, ma l'aggiunta del numero Stella le ha portato molta fortuna, perché ha moltiplicato per 100 il montepremi del 4, conquistando una vincita lorda da 21.164,55 euro - racconta Varani -. Lunedì mattina la cliente è venuta a controllare e a ripetere la giocata come fa normalmente, scoprendo con noi di aver vinto. Quindi è stata una sorpresa per entrambi!, un bel modo per iniziare bene il 2024". Presto la vincita sarà accreditata sul conto corrente: "Nel giro di una settimana dalla prenotazione le arriveranno sul conto i soldi che le faranno iniziare con entusiasmo questo anno", illustra Varani.

La tabaccheria "Bassi" non è nuova a ricche vincite. Come ricorda l'esercente, "diversi anni fa è stata realizzata una vincita molto più consistente di 78mila euro con un 5 al Superenalotto". Lo scorso novembre è stato realizzato un terno secco al Lotto, col fortunato che aveva scelto di ripetere una giocata (1, 3 e 49 sulla ruota di Torino) che ad un'altra cliente aveva fruttato lo scorso settembre la vincita di 6.094 euro.