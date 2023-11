Stessa tabaccheria, stesso terno secco sulla stessa ruota due mesi dopo: ricorda l'articolo e sbanca al Lotto

Che probabilità c'è di centrare un terno secco al Lotto? Per chi è non è pratico con i conti, la risposta la si ottiene consultando i siti specializzati: una su 11.748. Ma qual è la probabilità che lo stesso terno esca sulla stessa ruota a due mesi esatti di distanza? La risposta sarebbe sempre una su 11.748, ma si tratta di un caso piuttosto raro. E' quanto accaduto nell'estrazione di venerdì alla Tabaccheria "Bassi" di via Giorgio Regnoli gestita da Claudia Varani insieme al marito Carlo Severi.

"E' una cosa incredibile - esclama Varani -. Dopo due mesi sulla ruota di Torino è uscito lo stesso terno 1-3-49 che era stato giocato in occasione dell'estrazione del 14 settembre scorso da una cliente che si era presentata in tabaccheria dicendo di aver sognato la mamma, ancora viva, e che ogni qualvolta che le appariva in sogno le portava fortuna". In quell'occasione la cliente aveva chiesto all'esercente qualche consiglio su che numero giocare. Claudia le aveva così suggerito la data di nascita della mamma e la città dove è nata come ruota. In concreto: Torino, 1-3-49. Terno secco giocato anche su tutte le ruote. Fu un investimento totale di 6 euro, 3 euro per schedina, che fruttò alla cliente la vincita di 6.094 euro.

Venerdì un uomo di mezza età, che si trovava in centro storico per commissioni. Passando da via Giorgio Regnoli è stato baciato dalla Dea Bendata: "Passando davanti alla tabaccheria si è ricordato della vincita riportata su ForlìToday e ha avuto il guizzo di entrare per ripeterla. La giocata è stata fatta tale e quale. Tra me e me pensavo che difficilmente si sarebbe potuta ripetere quella combinazione e invece sono stata smentita. Abbiamo riso tantissimo, anche perchè la giocata è stata fatta in un venerdì 17. Quindi in questo caso ha portato tutt'altro che sfortuna". E come ha reagito il cliente? "Non se l'aspettava, perchè la giocata era stata fatta quasi per scherzo. Era molto contento, perchè la vincita è arrivata in un momento con tante bollette da pagare ed era molto sollevato e felice".

Un terno che altri clienti nell'ultimo periodo avevano provato a giocare, venendo l'articolo di ForlìToday esposto in una bacheca dentro il negozio. La combinazione si è ripresentata a due mesi esatti. Un bel regalo di Natale anicipato. Quella di via Giorgio Regnoli è una storica tabaccheria, presente da oltre cinquant'anni, in passato gestita dai genitori di Claudia. "Ci piace ascoltare le persone che vengono qui - aveva già ricordato in passato Claudia -. Si crea un rapporto e quando ci raccontano un sogno proviamo ad interpretarlo e a suggerire qualche numero". Diverse le vincite degne di nota. Oltre al terzo di settembre, nel giugno scorso, sempre al Lotto, sono stati vinti poco più di 2mila euro. Negli ultimi giorni del 2022, invece, un cliente ha centrato un terno su 4 numeri sulla ruota di Firenze vincendo 5.520 euro. E sempre lui nel maggio del 2021 aveva potuto gongolare per la vincita di 8.797,50 euro grazie ad un terno e tre ambi, mentre in un’altra un ambo da 345 euro.