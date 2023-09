Cerimonia di apertura dell'anno scolastico, Malika Ayane sul palco conduce con Insinna. Mattarella visiterà l'Itas Saffi-Alberti

Sarà la popolare cantante Malika Ayane la co-conduttrice, assieme a Flavio Insinna (che già aveva avuto il ruolo di condurre nelle passate edizioni), del tradizionale appuntamento di celebrazione e inaugurazione dell'anno scolastico in diretta Rai. E' quanto viene comunicato dalla tv pubblica sul proprio sito. La trasmissione di Raiuno "Tutti a scuola", con l'intervento del Capo dello Stato Sergio Mattarella e la presenza di una platea di circa un migliaio di studenti, quest'anno sarà ospitato dall'Istituto Tecnico "Saffi-Alberti" di Forlì, in un grande palco che è in fase di montaggio nel campo sportivo di atletica all'interno del centro studi di via Turati.

Oltre ad ospiti del mondo della musica, dello spettacolo e della cultura, si esibirà un'orchestra composta da studenti di licei coreutici diretti dal Maestro Leonardo De Amicis. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna a Forlì tre mesi e mezzo dopo la sua ultima visita in Romagna. Sarà presente a Forlì anche il ministro dell'Istruzione e merito Giuseppe Valditara.

La cerimonia è una tradizione che si rinnova da 23 anni, organizzata da Ministero dell'Istruzione e Rai. Dal 2015 la manifestazione è itinerante per l'Italia: lo scorso anno è stata allestita all'istituto superiore Curie Vittorini di Grugliasco (Torino), e gli anni prima a Pizzo Calabro e a Vò (Padova). Ospite fisso è il presidente della Repubblica, che tiene il discorso conclusivo, ma nel frattempo il palco viene occupato da tanti personaggi dello sport, della cultura, della musica e dello spettacolo, nonché appunto tantissimi ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado da tutto lo Stivale che testimoniano della parte migliore della scuola italiana. Sul palco, il ruolo di presentatore è stato affidato a Flavio Insinna, mentre storicamente – fino al suo decesso – l'evento è sempre stato presentato da Fabrizio Frizzi.

Non sono previste altre tappe del presidente della Repubblica, quindi Mattarella arriverà il pomeriggio intorno alle 15.45 in aeroporto, si tratterrà per la trasmissione tv (con la diretta che parte alle 16.45) e ripartirà intorno alle 19. Prima della trasmissione il presidente visiterà l'Itas Saffi-Alberti, in particolare i laboratori, con dimostrazioni pratiche degli studenti degli indirizzi specifici della scuola (ex geometri, moda e chimica-biotecnologie) e poi presidierà alla cerimonia che si tiene nel campo adiacente.