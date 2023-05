Dalle grida di aiuto al silenzio, marito e moglie uccisi dalla piena. 67enne si salva restando aggrappato ad un ramo per 11 ore

Sono marito e moglie le due vittime dell'alluvione di via Padulli, alla Cava. I soccorritori sono corsi sul posto su segnalazione del quartiere Cava dopo che era stata segnalata la presenza di due residenti che chiedevano aiuto. Quando gli operatori sono arrivati sul posto non si sentivano più le urla. I sommozzatori dei Carabinieri hanno perlustrato l'abitazione, trovando i corpi senza vita. La vittima di martedì di via Firenze, si trovava al piano terra di un'abitazione per recuperare degli animali, mentre la moglie lo attendeva al piano superiore. E' stata la donna a gridare aiuto dal balcone di casa, attirando le attenzioni dei soccorritori che si sono precipitati sul posto. Ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare, morendo annegato. E' invece stata salvata mercoledì mattina la vita di un 67enne. Quest'ultimo era uscito martedì sera per andare a recuperare i suoi cani, venendo travolto dall'onda di piena. Ha trascorso circa 11 ore aggrappato ad un ramo prima di essere salvato.