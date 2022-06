Volontari al Parco delle Stagioni, rimosse tutte le scritte vandaliche: "Vogliamo trasmettere senso civico e rispetto"

Nuovo intervento antidegrado dei "gilet gialli ambientali", che hanno rimosso tutte le scritte vandaliche che deturpavano gli arredi del Parco delle Stagioni di via Curiel e che davano una immagine negativa e molto degradante. "Avendo appreso della problematica da una segnalazione della chat "S.o.s Forlì Indipendenti" ci siamo recati sul posto e ci siamo resi conto della presenza di molte scritte vandaliche, che deturpavano i giochi dei ragazzi, alcune molto diseducative - esordisce Maurizio Naldi -. Insieme ad Erica, volontaria sempre attiva, siamo intervenuti con vernice e pennello e, in due fasi , abbiamo ripristinato tutta l’area giochi".

Prosegue Naldi: "La presenza di un centro estivo con molti bambini e ragazzi è stata una buona occasione per dare loro una immagine positiva ed educativa nel ripristinare i beni comuni. Abbiamo inoltre ripulito il parco da alcuni rifiuti abbandonati che abbiamo differenziato negli appositi contenitori dedicati. In questo bellissimo parco segnaliamo la presenza di alcune querce di fisiopatie e necrosi al colletto che vanno monitorate, segnalando il tutto all'ufficio di competenza".

Inoltre, prosegue Naldi, "sono state inoltre cancellate delle scritte nella parete dell'ex sede di circoscrizione di via Curiel. I nostri interventi sono caratterizzati dal voler bene alla nostra bella città che ha molto verde e molti parchi, in modo trasversale, indipendente dal colore politico di chi ci amministra. Nello specifico del parco in questione si può sottolineare che nelle ore notturne i cancelli andrebbero chiusi".

Conclude il volontario: "La presenza di atti vandalici ai beni comuni costituiscono un innesco di comportamenti devianti sempre maggiori, perché danno il senso dell’abbandono creando quel modo di comportamenti negativi che fanno peggiorare la situazione. I nostri interventi di antidegrado, di volontariato hanno uno scopo di sensibilizzazione sui cittadini e sui ragazzi, cercando di trasmettere loro quel senso civico di rispetto e di responsabilità che permetta di formare una comunità più educata e rispettosa del territorio".