Alluvione, non c'è pace per i Romiti: si creano ampie voragini in via Locchi

Non bastava la melma lasciata dalla piena del Montone. Nel tardo pomeriggio di domenica si è creata un'ampia voragine in via Locchi. Fortunatamente non vi sono stati feriti. L'area è stata subito transennata dalla Polizia Locale. L'asfalto nei pressi presenza ampie crepe. Nel buco che si è formato nel bel mezzo della carreggiata ci sono finiti anche i resti di mobili accatastati e che l'alluvione martedì scorso ha compromesso. Nella stessa strada nel giro di poco tempo si sono formate altre due voragini. La strada è un gruviera, percorribile solo dai mezzi di soccorso.