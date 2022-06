Tantissimi studenti promossi con una media oltre l'8: le pagelle di Ragioneria

Un "deciso calo" delle non ammissioni e dei giudizi sospesi. Questo quanto emerge dall'esito degli scrutini al termine dell'anno scolastico 2021-2022 all'Istituto tecnico economico "Matteucci" di Forlì. L'anno è stato frequentato da 956, 726 dei quali promossi con la piena sufficienza, mentre saranno 53 quelli che dovranno rifrequentare la classe. Sono invece 177 coloro che dovranno sostenere un esame di riparazione per recuperare il debito formativo. "Grazie alle azioni di recupero delle difficoltà, organizzato in diverse modalità (pausa didattica, corsi di recupero, sportelli help e aiuto ai compiti), messe in campo sin da inizio anno scolastico e attivate per tutto l'anno, si è registrato un deciso calo delle non ammissioni e dei giudizi sospesi", evidenzia il dirigente scolastisco, Giuseppina Tinti.

L'elenco degli studenti con una media superiore all'8

