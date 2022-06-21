I "Maradona" del Liceo Scientifico, in 14 con la media del 10: ecco gli studenti più bravi
Da via Aldo Moro sono stati comunicati gli esiti degli scrutini riguardante l'anno scolastico 2021-2022
Sono 330 gli studenti del liceo scientifico "Fulcieri Paulucci di Calboli" che da mercoledì si cimenteranno con l'esame di maturità. Da via Aldo Moro sono stati comunicati gli esiti degli scrutini riguardante l'anno scolastico 2021-2022. Per quanto riguarda le prime, 251 ragazzi sono stati ammessi all'anno successivo con la piena sufficienti, in 54 con la sospensione del giudice, mentre dovranno rifrequentare la prima in 11. Capitolo seconde classi: 274 promossi, 68 con il 6 affiancato dall'asterisco e 11 bocciature. Sono 197 gli studenti di terza promossi, mentre 61 coloro che dovranno sostenere la prova di riparazione e sei coloro che dovranno rifrequentare l'anno. Sono 216 gli studenti di quarta ammessi con la piena sufficienza, 4 i bocciati, mentre 27 devono fare i conti col giudizio sospeso.
Sono ben 14 gli studenti che hanno concluso l'anno scolastico con la media del 10: Davide Fabbri (1°D), Filippo Minati (2°B), Tommaso Bizzo (2°M), Simone Scardovi (3°H Scienze Applicate), Antonio Chiaromonte (3°L Scienze Applicate), Filippo Siboni (3°L Scienze Applicate), Rachele Ravaioli (4°D), Sofia Zaccarini (4°G), Matteo Gaetani (4°I), Giacomo Raggi (4°I), Agnese Crescenti (4°C Scienze Applicate), Filippo Gnani (4°C Scienze Applicate), Riccardo Bruni (4°E Scienze Applicate) e Marcello Spagnoli (4°E Scienze Applicate).
Le medie dei più bravi
Classe: 1Q QUADRIENNALE
ANGUSTI SIMONE 8
BARDI GABRIELE 9
BETTI GIORGIO 9
BONDI ELENA 8
FEDRIGA GIULIA 8
GIUNCHI FEDERICA 8
INGANNATO ELENA 9
LAGHI GAIA 8
LAGHI LINDA 9
MALPEZZI SOFIA 9
MARI ALESSANDRO 8
NANNI MARIA VITTORIA 8
OLIVUCCI LUCIA 9
PAGLIARI BIANCA 9
POGGI RODRIGUEZ ANDREA 8
PRATI RICCARDO 8
RIVA MARCO 8
SCOZZOLI FRANCESCO 9
UGOLINI LUDOVICA 8
UNIBOSI ALESSANDRA 8
VALENTINI GIULIA 8
VALENTINI MATTIA 9
Classe: 1B
ALDINI EMMA 8
BONAMICI SARA 8
BONETTI ELISA 8
CARROLI MATILDE 8
DE CAROLIS ANNA 8
FANTINI MATTEO 8
KALIVACI SAMANTA 8
NERI AGATA 8
PETRINI ALESSIA 9
POLIDORI GIADA 9
TASSINARI MICHELE 8
Classe: 1D
BALDACCI SELAM 8
BASSI ALBERTO 9
BILLI CATERINA 8
BONADONNA GIULIA 9
CAPRIOLO ELENA 9
DOCI ELISSIA 8
FABBRI DAVIDE 10
FLAMIGNI MARYAM 9
GELLI GIADA 8
GENERALI FRIDA 8
GODOLI MATTIA 8
LAGHI BEATRICE 8
LIOTTA CHRISTIAN 8
PETRINI VANESSA 8
POMPIGNOLI SOFIA 8
ROSSI LEO 9
SALVETTI ALESSIA 9
SURDO LARA 9
TOMMASINI ANNA 8
VALDINOCI LORENZO 9
VENTURI VIOLA 8
VERDI DAVIDE 9
VERSARI EMMA 9
1G
AMADEI SOFIA 8
AUDINO ANTONELLA 8
BALDASSARI MATTEO 8
BELLINI GIOVANNI 8
BENEDETTI ANDREA 8
BOATTINI AGNESE 8
CICOGNANI CAMILLA 9
CIFERRI RACHELE 8
CORTESE LAVINIA 8
GARAVINI GINEVRA 9
GRIFONI MAIA 9
MONTENERI ETTORE 8
PANTOLI CECILIA 8
TESEI MELISSA 8
TINARELLI SOFIA 8
TORINO LUCREZIA 8
TRAMONTI GAIA 8
ZUCARO EMMA EVANGHELIA 9
1I
AIT SIDI HAM IHSANE 1I 8
BALZANI CHIARA 9
BANDINI CATERINA 8
BIANCHI EMMA 8
CAMPANA ADELE 9
CAMPORESI CESARE 8
CASADEI ALICE 8
CICOGNANI CHIARA 9
CONFICONI GIULIA 8
CONTI ALESSANDRO 8
DALMONTE GIULIA 9
GREGORI VERA 9
LOMBARDI FEDERICO 8
MAZZAVILLANI FRANCESCO 8
MEME' ILARIA 9
MINI STEFANO 8
NUZZO DANILO 8
RAVAGLIOLI MANUEL 8
RINALDINI GEMMA 8
SOLDA' BIANCA 8
Classe: 1ASA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
AMADUCCI CECILIA 8
BILLI RACHELE 8
BOTTI ALESSANDRO 8
CAPELLI LUDOVICA 8
CASALI GIOVANNI 8
CICOGNANI CHRISTOPHER 9
FABBRI MARTINA 8
FUSSI ANITA 8
GAETANI SARA 8
NERI LUCREZIA 9
RAGAZZINI MARTINA 8
SBRIGHI LORENZO 8
SOSPIRI MAX RICHARD FORTUNATO 8
TASSINARI DILETTA 8
VANICELLI FILIPPO 8
VERSARI LUDOVICO 8
Classe: 1CSA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
BRUNELLI PIETRO 8
CHIRIAC ADRIAN CRISTIAN 8
PELOSIO MATTEO 8
SCOZZOLI TOMMASO 8
TASSINARI FILIPPO 8
TRAMACERE AURORA 8
ZITARELLI EMANUELE 8
Classe: 1ESA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
ALBERGAMO GIACOMO 8
BRIGANTI LUCA 8
CASADEI MAYA 8
DEACU CEZAR IOAN 8
FRABOLINI ENEA 8
GUERRA RICCARDO 8
MARCHIORI JACOPO 8
MARIANNINI CATERINA 8
MOFFA SAMUELE 8
NERI FEDERICO 8
PARISI LUCIA 8
RANIERI MARCELLO 8
ROSETTI LUCIA 8
RUSTIGNOLI VIOLA 8
Classe: 1HSA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
AMADORI NICOLO' 8
CAMPORESI AMALIA 8
CAMPRINI MATTEO 8
CIMATTI GRETA 8
CINELLI MICHELA 8
GHETTI ANDREA 8
GIRARDI ALFREDO 8
GUGNONI MATTEO 8
MJEDA MARILENA 8
PAOLINI GRETA 8
PINI GIANNI 8
RUSTIGNOLI FRANCESCO 8
SIMPSON NICOLE 8
SPAGNOLI DAMIANO 8
Classe: 1LSA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
BOSCHI ELISA 8
CAMPRINCOLI ANDREA 9
DE LUCIA ILARIA 8
DI NAPOLI ALESSANDRA 9
ERCOLANI GIOVANNI 9
GHIRARDELLI GIADA 8
MALMESI ANDREA 9
MENGOLINI NICOLO' 8
MIROTTO VIOLA 8
RONDONI RICCARDO 8
TOMINA CEZAR 8
TRAVERSO SIMONE 8
Classe: 1MSA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
CASTELLUCCI FILIPPO 9
CAVALLUCCI MATILDE 9
LAGRAOUI SARA 8
MALPEZZI FEDERICA 9
MANFREDA RICCARDO 8
MILAZZO OLGA MARGHERITA 9
MONTI RICCARDO 8
RAHAL ADAM 8
SHAMETAJ GABRIEL 8
TEDALDI LUCA 8
VALBONESI CAMILLA 9
Classe: 1F SCIENTIFICO - SEZIONE SPORTIVA
ACCORSI SIMONE 8
AMADEI VIOLA 8
BALIYANGA NAKURE ALESSIA 8
BERNABINI FEDERICO 8
BRUNELLO GIULIO 8
CASTORRI AGNESE 8
CORTESI ELISA 9
CROSTOLO GUALTIERI VIRGINIA 8
FABBRI MARIA GIOVANNA 9
FRANCO LUCA 8
GARDINI JULIAN 8
GOLFARELLI NICOLO' 9
GRILANDA FRANCESCO 8
MONACO CHIARA 8
RAVAIOLI FRANCESCO 8
SCHIUMARINI CATERINA 8
STELLA LUCA 8
Classe: 2Q QUADRIENNALE
BACCI GIOELE 9
BECCHETTI REBECCA 8
BRANZANTI SOFIA 8
CANALI ELEONORA 8
CASADEI CLARETTA 8
CASADEI PIETRO 8
COLETTI UMBERTO 9
CONSORTI PELCZAR ARIANNA 8
CROCIANI CRISTIANO 9
DI BACCO VITTORIO 8
GONDOLINI ALICE 8
HUANG DENIS 9
KOTI ENIA 9
LAMBRUSCHI MATTEO 8
LANZI AGNESE 9
MACCAFERRI LEONARDO 8
OLIVETTI ARTURO 9
PETRINI MARIA SOLE 8
PIERICH VICTORIA 8
SELVI PIERO 8
SGUBBI ANITA 8
SUGHI CECILIA 9
VERSARI MARGOT 9
ZANFINI ELENA 8
Classe: 2B SCIENTIFICO
CAPPELLETTI RICCARDO 8
CAPPUCCI GIULIA 8
CHIEFFO MARIA CHIARA 8
DE GORI MATTEO 8
FABBRI ALICE 9
FANTINI FILIPPO 8
FLAMINI ELENA 9
GARAVINI MARGHERITA 9
GARDELLI AGNESE 8
MARGHERITINI ELENA 9
MEDRI ANNA 8
MILANDRI CATERINA 9
MINATI FILIPPO 10
MUSSOLINI MATTEO 9
RAVAIOLI SOFIA 8
TURONI IRENE 9
VIANELLO ANNA 8
Classe: 2D SCIENTIFICO
ALTINI BEATRICE 8
BEDESCHI SOFIA 8
D'ALESIO DIEGO 8
GUARINI MATTEUCCI GIACOMO 9
KASTRATI AURELIANO 8
LAZRI ENEA 9
LOMBARDI CATERINA 9
LUCCARONI LETIZIA 9
MARTINELLI ILARIA 9
UGOLINI ALICE 8
ZHOU MEI JIAYUN 9
Classe: 2G SCIENTIFICO
BISERNI ANNA 8
BRESCIANI EVA 8
CASADIO ELEONORA 9
CELLINI ALESSANDRO 8
GIACOMUZZI ELENA 8
GOCIMAN DARIA 8
LELLI VALENTINA 8
LIVERANI GIADA 9
MAMINI MARCELLO 9
PAGLIAI PIETRO 8
PIZZA ALBERTO 9
PROPERZIO LUCA 8
SEDIOLI ANDREA 9
SEDIOLI MARTINA 8
TEDALDI EMANUELE 8
TITI VITTORIA 9
Classe: 2I SCIENTIFICO
BALESTRA GINEVRA 8
BARAVELLI RAOUL 8
BARZANTI GIULIA 8
BASTIANINI EMMA 8
BERTONI GIOVANNI 8
BUBANI GIULIA 8
CAMPRINI VIRGINIA 8
FERRO DYANA BEATRICE 8
GHETTI FEDERICO 9
MERCURIALI FRANCESCO 8
MICHELACCI EDOARDO 9
MILANESI MIRCO 8
NANNI VIOLA 9
NISHKU SARA 8
PAZZI TOMMASO 8
PETRUCELLI SARA 9
RICCI DIEGO 8
ROSSI LUDOVICA 9
SCHIUMARINI LUCIA 8
SEDIOLI ELENA 9
SPADA SOFIA 8
VERSARI ALESSIA 9
ZONTA CATERINA 8
Classe: 2M SCIENTIFICO
BARONIO BENEDETTA 8
BIZZO TOMMASO 10
CASADEI EMMA 8
CORREALE MARTINA 8
FRASCA MATTEO 9
GONDONI AGNESE 8
MARCHINI CATERINA 8
MINGHETTI BEATRICE 9
MORINI FRANCESCO 8
PIOVACCARI EMMA 8
RAVAIOLI CAMILLA 8
SIROTTI SOFIA 8
TALLARICO COSIMO 8
TOSI GIACOMO 8
VALLI FEDERICA 8
VENTURI ANNA 8
VERZINO FRANCESCA 9
Classe: 2ASA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
BARTOLINI GIOELE 9
CAMERANI LEONARDO 9
CAVALLARO ELISA 8
CICOGNANI GABRIELE 9
COLLINI GIULIO 8
D'ARIA MARTINA 8
DI VENTI GIORGIA 9
GODOLI GREGORIO 8
JAMAL PAPRI 8
MATVI FRANCESCA 8
NANNI ROBERTO 8
PEZZI NICOLO' 8
RIVOLA LORENZO 8
RUVOLO RICCARDO 9
TURCI AGATA 8
VALERIO MARIA LAURA 8
Classe: 2CSA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
ALBERTINI EDOARDO 8
CASADEI NOAH 9
CHIODELLI LETIZIA 8
CIANI FEDERICA 9
MALAJ AURORA 8
MARRA GEMMA 8
OLKAMA OMNIA 9
PAOLINO LARIA 8
PASCUCCI NICOLA 8
PILLANDRI GIACOMO 8
PUSCEDDU SOFIA VITTORIA 9
RAVAIOLI RICCARDO 8
RICCARDI SABRINA 8
SANSAVINI CECILIA 8
TRAMONTI SAMUELE 9
VALBONETTI MATTEO 8
Classe: 2ESA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
CONFICONI CAMILLA 8
CORRADOSSI FABIO 8
LI GUANQIN 9
PATARCHI DAVIDE 8
PERRONE LUCA 8
PIAZZA FRANCESCA 9
PRANDINI MATILDE 8
RIGHI CECILIA 8
SANSOVINI NICOLA 8
SISTO GIORGIA 9
Classe: 2HSA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
ATLASIK ANGELICA 9
BALLELLI LAURA 8
BARZANTI MATTIA 9
BERTELLI GIULIA 8
EL OUADGHIRI RIHAB 8
FATTORINI FILIPP 8
GARDINI VIOLA 9
MARRI MATILDE 8
MARTINI FEDERICO 8
MAZZOTTI SIMONE 9
MELANDRI MARIA VITTORIA 8
PARINI ALESSIO 9
PICENI ILARIA 9
RIABI MINYAR 8
SANTORO CRISTIAN ARMANDO 8
TAVOLETTI FEDERICO 8
VITALI LORENZO 8
ZAHID ANASS 8
2LSA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
CAPALBO GIUSEPPE 8
CAPPONI FILIPPO 8
DAVIDUCCI SARA 8
FOSCHI BEATRICE 8
GJIKA SARA 8
GOLAM RAMIM 8
JIANG MARTINA 9
LIPPI MELISSA 9
PANCIATICHI MATTEO 8
PRATI PIER FRANCESCO 8
SEMINARA CARMEN 8
VALGIUSTI ELEONORA 8
VALLI SIMONE 8
VENTRE DIEGO 8
VERITA' CHRISTIAN 8
ZAMPELLA MATTEO PIO 8
Classe: 2NSA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
BALELLI SARA 8
BARCI PIERLUIGI 8
CAICONTI FRANCESCO 8
CASADEI ALICE 8
COLOMBELLI ARIANNA 8
GABRIELLI BEATRICE 8
GIUNCHI ALESSIA 9
RAVAIOLI THEO 8
RICCI AMELIA 9
RULLATI RICCARDO 9
VITALI NICOLA 9
Classe: 2F SCIENTIFICO - SEZIONE SPORTIVA
AMADEI LETIZIA 9
ANGELINI LORENZO 8
BARTOLINI MATTEO 8
BELLAVISTA LETIZIA 8
BISERNI ANNA 8
BOSCHERINI TOMAS 8
CACCHIO ENRICO 8
COLLURA DARIO 8
CUCCHI SOPHIE 8
FACCIANI ETTORE 9
FANTI SOFIA 8
SANTUCCI LORENZO 8
SIMONCELLI MARTINA 8
STRADAIOLI ROMINA 8
VITALI ASIA 9
ZOLI MATILDE 9
Classe: 3LSA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
AMADORI ELENA 8
BAJRAMAJ ROMINA 8
BARDI LORENZO 8
BRUSCHI SAMUELE 9
CHABRAOUI MANSOUR 8
CHIAROMONTE ANTONIO 10
CINDESCU SYONA GIULIA 8
DAMICIS FRANCESCO 8
FORNASARI NICOLA 9
GAROIA CHIARA 9
MAZZINI LORENZO 9
SANSAVINI SOFIA 9
SIBONI FILIPPO 10
TOMBA GIORGIA 9
TUMIDEI BENEDETTA 8
VENTURI SIMONE 8
ZANFINI EDOARDO 8
3F SCIENTIFICO - SEZIONE SPORTIVA
BACCHI LUCA 8
BRASINI VIOLA 8
CAPACCI CATERINA 8
CIMATTI DIEGO 8
FABBRI GIULIA 8
FALLACARA ALESSANDRO 9
GRILANDA CHIARA 9
MARSICOVETERE LUCA 8
MONTI LAURA 8
MUNARI MICHELE 8
SANTORO RICCARDO 8
VALDINOCI CATERINA 9
ZECCHINI GAIA 8
Classe: 4B SCIENTIFICO
BASSI BENEDETTA 9
BEVILACQUA LINDA 9
BRAVI DANIELE 8
CASTELLUCCI FRANCESCA 8
D'AMARIO LEONARDO 8
FABBRI LETIZIA 9
GARAVINI PIETRO 9
GIUNTI EMMA 8
GRAFFIETI RICCARDO 8
MARCACCI VITTORIA 8
MAZZI ANITA 9
MONTI FRANCESCO 8
PALMONI RICCARDO 8
PERON IRENE 8
SEVERI BEATRICE 9
ZACCARONI LUCA 9
Classe: 4D SCIENTIFICO
AMADORI MATTIA 8
BARTOLUCCI GIORGIA 8
BORRIELLO MATTEO 8
CERVELLERA SARA 8
CHARAF MAJDA 8
FRAMBOAS MATTEO 9
FUCCI ELENA 9
GIAMPAOLO GRAZIA 9
GIUNCHI MARTINA 9
GORDINI JULIAN 9
GOZZI MATTEO 9
GUARDIGLI RICCARDO 8
LAZRI CHIARA 8
LENSI FRANCESCA 9
MALMESI LUCA 9
MORDENTI IRENE 8
PASCALI ALESSIA 8
RAVAIOLI RACHELE 10
TASSINARI SOFIA 9
Classe: 4G SCIENTIFICO
BALZANI NICOLO' DOMENICO 9
BAZZOCCHI FEDERICA 8
BONALI CECILIA 8
CAMPRINI ANDREA 8
FABBRI MARIA SOFIA 9
GUARNERI GIORGIA 9
IACONO MARTA 9
MEGLIO LEONARDO8
NEGRO FRANCESCA 8
PARINI GIADA 9
PAVOLUCCI ANITA 8
PEDRAZZOLI SARA 8
RUGGIERO FRANCESCA 8
SATANASSI NICOLA 8
TORRICELLI ELISA 8
VALBONESI MARIASOLE 8
VETRICINI ALICE 8
ZACCARINI SOFIA 10
ZANMATTI FRANCESCA 9
4I SCIENTIFICO
BAISI RICCARDO 8
BALDINI FEDERICA 9
BARTOLETTI GIULIA 9
BOMBARDI SOFIA 9
BONAGURI PAOLO 8
CALABRESE FRANCESCA 8
CONFICONI TOMMASO 8
FABBRI ANNA 9
FABBRI MATTEO 8
FABBRI NICOLE 9
FANTINI MARTINA 8
GAETANI MATTEO 10
GODOLI LUCIA 9
LIPPI ELIA 9
LUCCARONI GIACOMO 8
MONTANARI MARGHERITA 9
PORTICI MARIKA 9
RAGGI GIACOMO 10
TOZZI RENATO 8
VELLINI CECILIA 9
ZAMMARCHI EMMA 9
Classe: 4ASA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
D'ACAPITO DANIELE 9
GENTILINI JENNYFER 8
GIANOTTI GIULIA 8
MONTI ANDREA 8
MONTI GIULIA 8
PALMIERI SILVIA 9
PIVI RICCARDO 9
RINALDINI SARA 8
SCOCCIMARRO ANNA 8
SISTO MANUEL 8
TRERE' FILIPPO 9
XHOLI REDONA 8
Classe: 4CSA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
BAGNARA LUCA 9
BATTISTINI MATTIA 9
CRESCENTI AGNESE 10
DAVIDUCCI MATTIA 8
FABBRI ELENA 8
FABBRI LUCA 8
GARDINI ALESSANDRO 8
GHAZOUANI SARA 8
GNANI FILIPPO 10
GREPPI FILIPPO 8
MATTEUCCI MARIA ESMERALDA 9
MEDRI MATILDE 9
NANNI SOFIA 9
OUAKANI SOHAIB 9
PACI NICHOLAS 8
PELOSIO ALESSANDRO 8
POLIZIANI CECILIA 9
PRANDINI MADDALENA 9
ROSSI LORENZO 8
SAMMITO MATTEO 8
SPACCINI ETTORE 9
ZHU JESSICA 8
Classe: 4ESA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
ANGELOVA ISABELLA HRISTOVA 8
BAZZOCCHI BEATRICE 8
BELLINI GIACOMO 8
BERTACCINI TOMMASO 9
BIANCHI BEATRICE 8
BOATTINI GIACOMO 8
BRUNI RICCARDO 10
LELLI GIULIA 9
MAMI MARTINA 9
RAVAIOLI MARTINA 8
SAMPIERI GIULIA 8
SAVELLI BIANCA 8
SPAGNOLI MARCELLO 10
UGOLINI SEBASTIANO 8
ZENG SOFIA 9
ZOZZI GIACOMO 8
Classe: 4HSA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
BAZZOCCHI ALESSANDRO 8
BULGARELLI MARCO 8
CIPRESSINI GIULIA 8
COROMANO ILARIA 8
FACCETTA MARTINA 8
FIORENTINI LORENZO 8
GARDELLI LEONARDO 8
GARDINI LUCA 8
MALDINI MATTEO 8
MARRA GIADA 8
MIGGIANO SARA 8
PALLADINO EMANUELE 8
PEDRETTI TOBIA 9
RAGGI FRANCESCO 8
RAVAIOLI ALESSANDRO 8
RONDONI REBECCA 9
SPADONI ARIANNA 8
TASSINARI SABRINA 9
TRAMONTI DANIELE 8
VENTRE BENIAMINO 8
ZOLI GIULIA 9
Classe: 4LSA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
BALELLI ALBERTO 8
BARTOLETTI ELEONORA 8
BASTIANINI ALEX 9
BOSCHI ALICE 8
CAPACCI SIMONE 8
FABBRI LORENZA MARIA 9
FOSCHI FEDERICO MERCURIO 8
GALLINA LAURA 8
GENTILI SIMONE 8
GUIZZARDI FRANCESCO 8
MAMBELLI VIRGINIA 8
MONTI FILIPPO 8
PATANE' TOMMASO 8
RAVAIOLI RACHELE 8
SYZIU ENRICO 8
TOSCHI MATILDE 9
TOSTI FILIPPO 9
Classe: 4F SCIENTIFICO - SEZIONE SPORTIVA
BRICCOLANI MARCO 9
CROCIANI ISACCO 8
FABBRI FEDERICO 8
FAVONI MICCOLI 8
FU JUN JIE 8
GASPARI GIUSEPPE 9
GHETTI EMILIANO 8
GIGLIOTTI TOMMASO 8
GIULIANI MARGHERITA 8
IACHETTA GIOVANNI 9
NERI ANDREA 8
PIRAS GIORGIA 8
SAMPIERI VITTORIA 8