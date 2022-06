Voucher centri estivi, il sindaco Zattini: "Faremo di tutto per soddisfare le richieste in sospeso"

"Siamo già al lavoro per fare in modo che tutte le famiglie richiedenti il voucher per i centri estivi vengano soddisfatte". È direttamente il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, a darne l'annuncio dopo la protesta di numerose famiglie che non si è visto assegnato alcun contributo. Su oltre 1.700 domande presentate per altrettanti bambini di Forlì e del comprensorio dell'ex Unione dei Comuni, solo 535 hanno visto un riconoscimento che arriva ad un massimo di 336 euro. Tutti gli altri, pur essendo entrati in graduatoria, si sono visti contrassegnati con la dicitura 'contributo non finanziato'. Una sgradita sorpresa per quasi 1.200 famiglie dalla graduatoria pubblicata mercoledì sul sito del Comune di Forlì.

"Le risorse regionali messe a disposizione sono sempre le stesse, ma sono aumentate il numero delle domande", ha commentato giovedì a ForlìToday l'assessore alle Politiche educative, Paola Casara, aggiungendo che il Comune di Forlì "ha aggiunto 50mila euro per dei sostegni dei centri estivi diretti agli adolescenti, che sono esclusi dal voucher regionale". Ma l'amministrazione comunale si sta attivando per soddisfare i richiedenti, come specifica il primo cittadino: "Con l'ausilio dei nostri uffici, ci stiamo accertando sulle modalità più semplici ed immediate per garantire la copertura finanziaria a tutte le richieste in sospeso. Faremo ricorso a risorse proprie del Comune, nella misura necessaria a tutelare le nostre famiglie e gli stessi bambini e bambine che frequentano i centri estivi di Forlì. Questa è una priorità per noi. Nonostante il numero elevato di utenti, faremo in modo di sostenere le famiglie nei costi di frequenza, coprendo la spesa di tutti i voucher per i centri estivi ammessi in graduatoria".