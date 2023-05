Welfare, alla San Vincenzo de Paoli debutta la figura dell'operatore di prossimità

Da alcune settimane l'Asp San Vincenzo de Paoli si è dotata di una nuova figura: quella dell'operatore di prossimità, selezionato tramite un concorso pubblico. Con il suo ruolo permetterà di agganciare situazioni non conosciute e non ancora in carico ai servizi sociali e di accompagnarle verso un percorso di costruzione di possibili risposte al bisogno.

A ricoprire questo ruolo è la dottoressa Laura Lotti, psicologa con una lunga esperienza e una grande conoscenza del territorio. Tra le altre cose, l'operatore di prossimità avrà il delicato compito di costruire rapporti di fiducia con i nuclei in carico, per garantire la creazione e il mantenimento di percorsi di monitoraggio continui. In questo modo, l'operatore darà vita ad un tipo di welfare generativo, capace di valorizzare le risorse del singolo e del territorio.

“Si tratta di un ruolo chiave, di cui la nostra Asp non era ancora dotata - commenta Ilaria Marianini, presidente dell'assemblea dei soci -. Per questo si è ricercata una figura che avesse un'ottima conoscenza dei servizi, sia a livello locale, sia in riferimento alla rete sovraterritoriale, capace di tessere relazioni proficue sia con le Amministrazioni di riferimento che con gli operatori e i professionisti dei servizi nella costruzione dei progetti di vita dei cittadini fragili. A nome di tutti i soci, auguro buon lavoro alla dottoressa Lotti".

Oltre al ruolo prettamente legato all'ambito sociale, l'operatore di prossimità avrà anche il compito di supportare l’Asp nei percorsi di accreditamento e controllo, anche qualitativo, dei servizi accreditati, fornendo un concreto sostegno agli uffici.