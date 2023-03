Case popolari, il Pd: "Più sicurezza e manutenzione; serve un nuovo bando"

"Oltre 260 alloggi sono fermi ed attendono di essere assegnati alle oltre 800 famiglie forlivesi in lista d’attesa. Si tratta di una situazione inaccettabile". I consiglieri comunali del Pd intervengono nell’ambito della discussione sul rinnovo per 5 anni della concessione ad Acer per la gestione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (Erp).

"Il bando per l’assegnazione degli alloggi è fermo al 2019 – prosegue la nota - un tempo troppo ampio che non tiene conto degli effetti che la crisi pandemica, dell’inflazione e dei costi energetici hanno determinato per le famiglie e le persone più fragili. Riteniamo che la programmazione periodica della manutenzione sia elemento fondamentale, per questo siamo soddisfatti che il Consiglio comunale abbia votato all’unanimità il nostro emendamento che impegna il Comune di Forlì, insieme ad Acer, a predisporre ed aggiornare annualmente un piano della manutenzione degli alloggi di carattere triennale; in questo modo sarà altresì possibile un migliore monitoraggio tra gli interventi necessari, quelli programmati e quelli effettivamente realizzati".

"Chiediamo, infine, alla Giunta Zattini di provvedere con urgenza alla predisposizione di un nuovo bando di assegnazione, mettendo a disposizione gli alloggi fermi e quelli prossimi in costruzione", concludono i dem.