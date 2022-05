Cervese e cantieri in programma, Biondi (Forza Italia): "Più appalti per lavori in un'unica soluzione"

Si riaccendono i riflettori sulla manutenzione della Cervese, la via del mare che collega Forlì con Cervia dopo l'incontro organizzato dal Comitato di Quartiere numero 5 con Comune e Provincia per discutere sugli interventi da progettare e realizzare sul tratto di Cervese da via Costanzo II a Casemurate. Per Lauro Biondi, consigliere comunale di Forza Italia, è necessario che i lavori vengano realizzati "in un'unica soluzione, prevedendo più appalti e, quindi, più aziende che intervengono nello stesso momento".

L'esponente berlusconiano fa un passo indietro nel tempo, esattamente a circa quindici anni fa si cominciò a parlare di questo intervento: "Si realizzò un progetto di messa in sicurezza dell'intero percorso, e cioè da via Costanzo II al confine di Casemurate col Comune di Ravenna, si chiesero i finanziamenti all'Anas e l'importo che la società approvò prevedeva appunto l'intervento sul tratto in discussione. Di fatto, però, la messa in sicurezza della Statale 254 ha interessato solo il percorso sino alle porte di Caserma, rimanendo, naturalmente, inalterato il tratto tra Caserma e Casemurate".

In tutti questi anni che cosa è successo? "Lo stesso Quartiere ha sollecitato molto debolmente Comune e Provincia - attacca Biondi -. Oggi si tratta, quindi, di realizzare l'intervento che dovrà comprendere l'abitato di Caserma, il rifacimento dei ponti Bevano e Torricchia e, naturalmente, l'allargamento e messa in sicurezza del centro abitato di Casemurate. Ciò che si prospetta è un intervento diviso in più tappe, lavori che comporterebbero tempi più lunghi e, soprattutto, diverse interruzioni del traffico sulla stessa Cervese, col disagio che tutto ciò provocherebbe".

Conclude il consigliere comunale: "Mi sento quindi di dire, a nome dei cittadini delle zone interessate, ma anche a nome di un'amministrazione che voglia tener conto dei bisogni della gente, che l'intervento va realizzato in un'unica soluzione, prevedendo più appalti e, quindi, più aziende che intervengono nello stesso momento. Non voglio e non vogliamo ritardare nulla, anzi vogliamo anticipare quello che non è previsto nell'immediato. Forme diverse di organizzazione dei lavori ci vedranno e mi vedranno decisamente contrario e se ciò si verificasse manifesteremo con tutta la forza necessaria. Questa volta, i cittadini della Cervese chiedono rispetto".