Cesena co-capoluogo, la Uil nel dibattito: "Bisogna ragionare sempre più in termini di Romagna"

"Di fronte a temi come la sanità, la lotta alle criminalità organizzate o lo sviluppo della rete infrastrutturale del futuro pensiamo davvero che nel 2023 ci sia ancora spazio e tempo per la continua competizione tra i campanili di Romagna?". E' l'interrogativo che pone il segretario generale della Uil Forlì, Enrico Imolesi, entrando nel dibattito sul tema del “doppio capoluogo”, proposto dal sindaco di Cesena Enzo Lattuca, che si unisce alla drammatica situazione legata al post alluvione.

"Occorre trovare spazi per ragionare sempre più anche in termini di Romagna - è la riflessione di Imolesi -. È evidente che la mappa istituzionale della Romagna sia inadeguata per affrontare al meglio il futuro. Solo pochi anni fa il professor Roberto Balzani, da sindaco di Forlì, richiamò più volte l’importanza di abbandonare un campanilismo sempre più opprimente e ragionava apertamente di una realtà istituzionale Romagnola “provincia unica, area vasta o area metropolitana”.

Se l’indipendenza Romagnola è senza dubbio un opzione da tempo superata, sarebbe sbagliato non cogliere la necessità di costruire punti in comune".

"Certo, le condizioni istituzionali in quegli anni erano ben diverse da quelle odierne, ma se l’area metropolitana di Bologna ha assunto una forma istituzionale perché la Romagna non potrebbe andare nella stessa direzione - prosegue il sindacalista -. Nelle difficoltà legate alla ricostruzione post alluvione, al netto dell’impegno di tutte le amministrazioni locali, è evidente che le voci di Romagna non hanno il peso che dovrebbero avere. Certamente una istituzione che tenga insieme tutta la Romagna rappresenterebbe un interlocutore ben diverso e ben più difficile da non sentire".