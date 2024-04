Elezioni comunali, la lista dei candidati del Pd: molti coordinatori dei circoli. C'è anche l'ex direttore del Sert Polidori

E' stata formalizzata negli organi direttivi del Partito Democratico locale la lista dei candidati al Consiglio comunale, che debutterà ufficialmente sabato prossimo. Diversi volti noti e meno noti nella lista, che pesca molto dai presidenti dei Circoli democratici sparsi in città. Tra i candidati, nella lista ancora ufficiosa, c'è il segretario comunale del Pd Michele Valli, 27 anni, così come Alessandro Gasperini, lo sfidante di Gessica Allegni alla segreteria territoriale nell'ultimo congresso. Candidata anche Maria Teresa Vaccari, ex segretaria comunale.

Come consiglieri comunali uscenti vengono ricandidati Elisa Massa e Matteo Zattoni, mentre trova un posto in lista anche Federico Morgagni, che nel 2019 venne eletto nella lista civica di Giorgio Calderoni. Si candida anche Loretta Poggi, coordinatrice del quartiere 'San Benedetto', molto attiva sul fronte della tutela degli alluvionati. Si candida anche Edoardo Polidori, ex direttore del Sert, ora in pensione, esperto di dipendenze.

In prima linea diversi coordinatori dei Circoli Pd. Oltre a Valli (Villagrappa) ed Elisa Massa (Cava-Villanova), si troveranno in lista Carla Cecchi (circolo Romiti), Flavia Cattani (centro storico), Laura Giannelli (Foro Boario – Ospedaletto), Sara Conficconi (Forese, coordinatrice anche del comitato 'No megastore'), Claudia Fiore (Resistenza – Spazzoli), Marco Valentini (Vecchiazzano). L'ala più movimentista, oltre che da Conficconi, si vedrà rappresentata da Moreno Zoli, che ha coordinato le 'Sardine' forlivesi.

Tra le diverse “anime” del Pd si rileva la candidatura di Giovanni Bucci, ex assessore, per l'area repubblicana di sinistra, e di Giulio Marabini, ex consigliere comunale che aveva lasciato il partito con le “scissioni” a sinistra. In lista anche Vico Zanetti, anche lui appartenente all'ala “sinistra”, presidente forlivese dell'Anpi.

Tra gli altri candidati si elencano Andrea Canali, Maria Angela Basini, Samanta Servadei, Elisabetta Centolani, Lucia Condò, Elisa Guidi, Riccardo Helg, Marie Line Zucchiatti, Massimo Freschi, Graziella Leccese, Dalila Nervegna, Cecilia Spazzoli, Gianluca Tetto, Lucia Sottoriva.